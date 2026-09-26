Episcopia Maramureșului și Sătmarului a organizat o gală în beneficiul centrului de îngrijiri paliative pe care îl construiește

Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului și Arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului au participat vineri la Gala Caritabilă Filantropia, dedicată susținerii funcționării Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Pantelimon”. Acesta este construit de Episcopie la Satu Nou de Jos, comuna maramureșeană Groși.

Evenimentul a reunit la Restaurantul Romanița din Recea, județul Maramureș, aproximativ 500 de participanți, între care reprezentanți ai Patriarhiei Române, ai Episcopiei Maramureșului și Sătmarului și ai altor eparhii, membri ai comunității de afaceri, reprezentanți ai autorităților și alți oameni implicați în comunitate.

Invitații speciali ai evenimentului au fost Daniel Buzdugan, care a făcut oficiile de amfitrion, dr. Ligia Cristina Truică, medic primar hematologie, și dr. Iustinian Ioachim Simion, medic primar specialist în neurochirurgie.

Fiecare om este „icoana” lui Dumnezeu

Evenimentul a fost organizat de Asociația Filantropia Maramureșeană, organizația filantropică a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, și Asociația Filantropică „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, organizații membre ale Federației Filantropia a Patriarhiei Române.

„Biserica se implică în aceste proiecte, tocmai pentru că aceste persoane au nevoie de solidaritate creștină, de dragoste creștină, de solidaritate umană, de îngrijire, nu doar de asistență socială, ci și de compasiune, de iubire și de atenție, să nu se simtă singuri și abandonați”, a declarat Preasfințitul Părinte Iustin pentru Trinitas TV.

„Fiecare om este o icoană a lui Dumnezeu”, a subliniat Părintele Episcop Iustin, care a trecut în revistă începuturile lucrării filantropice din eparhie. „Noi am ieșit, după 1990, dintre zidurile bisericii, unde ne-a ținut regimul comunist timp de 50 de ani. N-am avut voie să ieșim în societate și să intrăm în alte instituții decât în biserică.”

„După 1990, am fost și suntem datori să ieșim de la slujirea noastră sacerdotală, din spațiul de cult, din sfintele biserici, și să abordăm suferința umană, abandonul, singurătatea, boala, izolarea. Acesta este terenul de pastoratie al preotului de astăzi”, a adăugat Preasfinția Sa.

Deschidere spre comunitate

Federația Filantropia a fost reprezentată de Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal, coordonatorul Sectorului Social-Filantropic al Patriarhiei Române și președintele Federației Filantropia.

„De multe ori, oamenii nu știu ce face Biserica în plan social și de aceea este bine să avem astfel de evenimente, spunând în primul rând ce am realizat și ce ne dorim să realizăm. Noi nu facem marketing, iar lucrul acesta nu face altceva decât să ne deschidă către comunitate, iar oamenii de bine să vadă că noi facem și ei să vină în sprijinul nostru”, a declarat Pr. Ciprian Ioniță pentru Trinitas TV.

Sprijin medical și spiritual

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Pantelimon” se construiește printr-un proiect cofinanțat din fonduri europene. Lucrările au ajuns la structura de beton armat. Clădirea are aproximativ 2.200 de metri pătrați construiți, pe o amprentă la sol de circa 1.700 de metri pătrați și va cuprinde cabinete medicale, capelă, sală de kinetoterapie, zone de activități, bucătărie proprie și spații de socializare.

Finanțarea europeană acoperă însă ridicarea și dotarea centrului, iar gala de vineri și-a propus să strângă fonduri și sprijin pentru susținerea funcționării lui.

„Acest centru este o stringentă necesitate”, a declarat Arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial și coordonatorul Sectorului Social-Filantropic și Misionar al Episcopiei Maramureșului. „Este una dintre activitățile care se încadrează în efortul zilnic al Bisericii de a desfășura și dezvolta proiecte de asistență socială și este o parte complementară a slujirii sacerdotale a preotului.”

„O unitate de îngrijiri paliative, care este o structură specializată doar pe îngrijiri, pune accentul mai mult pe purtătorul bolii decât pe boală, adică de îngrijirea celui care se află în suferință”, a mai declarat consilierul eparhial.

În capela centrului va fi permanent un preot care va oferi consiliere spirituală și va oficia Sfintele Taine. Aceasta „va arăta că Biserica nu neagă boala, nu neagă suferința, nu neagă durerea, ci poate transfigura această boală din neputință în sens al vieții”, a subliniat Arhim. Ioachim Tomoiagă.

Distincții pentru sprijinitori

Gala a inclus și o ceremonie de acordare de distincții pentru cei care au sprijinit în diverse moduri lucrarea filantropică a Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Au primit Ordinul Eparhial „Justinian Arhiepiscopul”: Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, președintele Federației Filantropia; Arhim. Petru Ungureanu, consilier eparhial la Sectorul agricol, viticol și silvic al Arhiepiscopiei Bucureștilor; medicii Ligia Cristina Truică și Iustinian Ioachim Simion; Daniel Buzdugan; și antreprenorii Gabriel Roman, Maria Roman, respectiv Violin Sălăjan.

Federația Filantropia a fost distinsă cu Medalia Omagială „Preot Nicolae Gherman”, iar Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul” a fost acordată Complexelor Romanița și Lostrița, familiei Nicoleta și Vasile Pop și familiei Orhideea și Alin Alexandru Pop.

„O seară cu totul deosebită pentru toți cei prezenți, dar mai ales pentru noi, cei din Asociația Filantropia Maramureșeană”, a declarat Părintele Andrei Pop, vicepreședintele Asociației Filantropia Maramureșeană. „Ne-am dorit de mult să fim prezenți în comunitate și pe acest sector al îngrijirilor paliative.”

Nevoia de îngrijiri paliative a explodat

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Pantelimon” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului va avea 30 de paturi, va fi acreditat și va funcționa în regim de nivel 3 — îngrijiri paliative spitalicești, cu internare continuă, în regim de spitalizare compensată, pe o perioadă de maximum șase luni, în funcție de severitatea bolii.

Anual vor fi îngrijite în jur de 300 de persoane, de către o echipă multidisciplinară de 54 de specialiști: medici, asistenți medicali, infirmieri, farmaciști, psihologi și terapeuți.

Datele consultate de experții eparhiei arată că rata de îmbătrânire a populației din Maramureș este mai mare decât media națională: peste 18% din populație are peste 65 ani, iar 40% din locuitori se află în mediul rural.

Procentul pentru cei care au nevoie de îngrijiri paliative este de 1-1,5% din populația generală, ceea ce indică faptul că în eparhie ar fi 7.400-8.000 de persoane care ar avea nevoie de astfel de servicii. Unitățile spitalicești din regiune dispun doar de 148 de paturi pentru îngrijirile paliative.

Donează

Online

Cu card, pe site-ul Asociației Filantropia Maramureșeană

Transfer bancar

RON: RO27BTRLRONCRT0441357901

EURO: RO74BTRLEURCRT0441357901

USD: RO78BTRLUSDCRT0441357901

Banca Transilvania

Contact: Pr. Andrei Pop, +40 751 505 258

Web: centrulsfantulpantelimon.ro