Elevii din Cluj-Napoca au început noul an școlar la Catedrala Mitropolitană: Să fiți întărire Bisericii, a spus IPS Andrei

Elevii din Cluj-Napoca au început luni noul an școlar prin rugăciune la Catedrala Mitropolitană. „Prin învățătura serioasă și cuminte să fiți întărire Bisericii și mare bucurie părinților”, a îndemnat Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Lăcașul de cult a fost neîncăpător pentru copiii, tinerii, profesorii și părinții care au partricipat la slujba de Tedeum oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei.

Mitropolitul Andrei le-a urat elevilor succes și i-a îndemnat să folosească anii de școală pentru formarea lor ca oameni și creștini.

„Ne rugăm lui Dumnezeu să vă lumineze mintea, să vă încălzească inima și să vă întărească voința, ca, în tot anul acesta școlar, să faceți lucruri foarte frumoase, spre întărirea voastră ca oameni, care veți face o țară mai bună decât cea pe care o avem astăzi. Vă urez un nou an școlar plin de roade bogate. La mulți ani!”.

„Este rezultatul unei munci constante”

La slujbă a fost prezentă și prof. Marinela Marc, inspectorul școlar general al județului Cluj, care a subliniat rezultatele obținute de comunitatea educațională clujeană și importanța unui mediu școlar în care fiecare copil să fie sprijinit.

„Menținerea județului Cluj în topul național al indicatorilor de reușită educațională nu este rezultatul unei singure instituții, al unei singure categorii profesionale sau al unui singur an. Este rezultatul unei munci constante, construite în timp, prin colaborare, responsabilitate și perseverență”.

„Educația înseamnă mai mult decât rezultate la examene, înseamnă competențe, caracter, creativitate, gândire critică, autonomie, responsabilitate, solidaritate și capacitatea de a face față unei lumi aflate într-o continuă transformare”, a subliniat inspectorul general.

„Să descoperim în sufletul fiecărui copil frumusețea omului”

În cursul dimineții, cei peste 1.100 de elevi ai Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” au participat la deschiderea anului școlar 2026-2027, alături de părinți și cadre didactice. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a rostit o rugăciune de binecuvântare pentru noul an de studiu.

„E foarte important să descoperim în sufletul fiecărui copil frumusețea omului, să o cultivăm și în aceeași timp și măsură să dezvoltăm competențele și să îi ajutăm să fie mai bine pregătiți, inteligenți și mai deschiși înspre ceea ce viitorul le rezervă lor”, a spus ierarhul.

Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” își desfășoară activitatea neîntrerupt din 1952, iar din 2012 cuprinde și ciclurile primar și gimnazial. Din august 2021, fostul Seminar Teologic Ortodox poartă actuala titulatură și îl are ca patron spiritual pe Mitropolitul Nicolae Colan.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim