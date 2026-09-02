LIVE: Procesiunea luminilor pe străzile Capitalei

„Procesiunea luminilor” reunește pe străzile Capitalei participanții la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 2026. Manifestarea este transmisă live de Trinitas TV și poate fi urmărită pe Youtube și pe paginile de Facebook Trinitas TV, Radio Trinitas și Agenția de știri Basilica.

Pelerinajul se desfășoară de la Catedrala Națională spre Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Tinerii, care poartă candele aprinse în mâini, vor fi întâmpinați de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în fața Reședinței Patriarhale, unde va avea loc un moment de rugăciune.

La procesiune sunt așteptați să participe nu doar tinerii care vor alcătui această întâlnire internațională, ci și toți tinerii din Capitală și din împrejurimi.

Programul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși va continua joi dimineață cu Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Națională, fiind prima Sfântă Liturghie din acest an în interiorul Catedralei.