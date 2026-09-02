PS Lucian i-a binecuvântat pe jandarmii din Caraș-Severin la 36 de ani de la înființarea inspectoratului județean

Episcopul Lucian al Caransebeșului i-a binecuvântat marți pe jandarmii din Caraș-Severin cu ocazia aniversării a 36 de ani de la înființarea inspectoratului județean și a 133 de ani de la prima atestare a Jandarmeriei Rurale.

Preasfinția Sa a oficiat o slujbă de Tedeum și un Polihroniu în curtea Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș.

Manifestarea a reunit jandarmi în activitate și în rezervă, reprezentanți ai administrației județene și locale, șefi ai instituțiilor publice și personalități din mediul cultural.

Părintele Mihai-Adrian Venter de la Inspectoratul de Jandarmi „General Moise Groza” Timiș a susținut comunicarea cu tema „36 de ani de Jandarmerie în Caraș-Severin”, iar Ovidiu Roșu, șeful Serviciului Județean al Arhivelor Naționale, a vorbit despre istoria Jandarmeriei Române.

Colaborare strânsă

Preasfințitul Părinte Lucian a subliniat colaborarea strânsă între Episcopia Caransebeșului și Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș-Severin.

„Îi felicităm pe toți cei care se ostenesc în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin, în mod special îl felicităm pe domnul inspector-șef Ciprian Marian Petrișor, pentru că întotdeauna domnia sa, împreună cu întreaga echipă, a fost și este alături de istorica Episcopie a Caransebeșului. Suntem și vrem să rămânem într-un parteneriat durabil și viabil, pe timp nelimitat, pentru binele țării, pentru binele Bisericii și pentru binele comunității”, a spus Preasfinția Sa.

Episcopul Caransebeșului i-a îndemnat pe jandarmi să spună o scurtă rugăciune înainte de a pleca în orice misiune.

„Să nu uite să rostească o rugăciune și să pomenească numele prea dulce al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să spună rugăciunea Tatăl nostru, să spună Doamne ajută, Doamne fii cu noi și ne păzește de tot răul, pentru că este foarte important ca atunci când merg într-o misiune să fie ocrotiți de Dumnezeu și acoperiți de rugăciunile Maicii Domnului”.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș-Severin

În data de 1 septembrie 1990, în baza unei hotărâri de guvern, a luat ființă Batalionul 22 Jandarmi Reșița (subordonat Brigăzii 30 Jandarmi Timișoara).

Avea în compunere structuri de ordine publică, transport feroviar, companii mobile, pază obiective, transmisiuni și o noutate absolută pentru acele timpuri: grupa de conductori câini-serviciu.

În 5 iunie 1998, prin Legea nr. 116, unitatea a devenit Comandamentul de Jandarmi Județean Caraș-Severin. Șase ani mai târziu, structura a fost organizată în Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș-Severin, unitate militară de sine stătătoare, independentă, cu personalitate juridică și subordonată direct Inspectoratului General.