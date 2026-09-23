Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă.

Membrii administrației bisericești au vizitat mănăstirea unde se produce vinul liturgic pentru Arhiepiscopia Bucureștilor

Membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și cei ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor au vizitat marți mănăstirea prahoveană „Sf. Maria” – Urlați și Cooperativa Agricolă „Via Domnului”, unde se produc atât vinul liturgic pentru Arhiepiscopia Bucureștilor și aproape toate eparhiile din țară, cât și alte vinuri premiate la concursuri internaționale de profil.

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Festivalul „Lăudați pe Domnul” își va desfășura etapa finală la București: Patru zile dedicate muzicii bisericești

Etapa finală a celei de-a 18-a ediții a Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!” se va desfășura la București, în perioada 28 septembrie – 1 octombrie, printr-un program de patru zile dedicat muzicii bisericești.

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Mănăstirea Bisericani are un nou stareț: Ieromonahul David Șimon a fost prezentat obștii monahale

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, l-a instalat luni pe ieromonahul David Șimon în ascultarea de stareț al Mănăstirii Bisericani. La instalare au participat obștea monahală, arhimandritul Petroniu Marin, exarh pentru zona Neamț în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, și apropiați ai așezământului monahal.

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200 de ani de la sfințirea unei biserici bănățene: Pe fiecare cărămidă stă scris câte un nume, a spus Mitropolitul Ioan

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Alioș, județul Timiș, a aniversat duminică împlinirea a 200 de ani de la sfințire. Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a binecuvântat lucrările realizate în ultimii ani la lăcașul de cult și placa comemorativă dedicată bicentenarului.

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Hram la Centrul Bisericesc din München: Să vedem ce ne cheamă Dumnezeu să facem, spune PS Sofian Brașoveanul

„Acolo unde suntem, să vedem ce ne cheamă Dumnezeu să facem” a îndemnat duminică Episcopul vicar Sofian Brașoveanul al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Centrul Bisericesc „Înălțarea Sfintei Cruci” din München, care și-a sărbătorit hramul.

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