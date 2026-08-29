Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 13-a după Rusalii

În Duminica a 13-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Mănăstirea „Sf. Ap. Petru și Pavel”, comuna Cârțișoara, județul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Parohia Dobricel, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Catedrala „Madona Dudu” din Craiova, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, și cu Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Timișoara – Plopi.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” din Soroca, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Biserica „Soborul Maicii Domnului şi Sfântul Ilie” din Limours, Franța.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia din Amstetten, Austria.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sf. Împărați Constantin și Elena”, Chicago, Illinois, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în Parohia Valea Ursului din comuna Bascov, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji în Parohia Ciureştii Noi, județul Galaţi.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în Parohia Livada, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Nașterea Maicii Domnului”, Boston, Regatul Unit.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Schitul „Sfântul Dionisie Exiguul” Bucova, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Paraclisul „Sf. Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei” de la Reședința Episcopală din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji în Parohia „Poiana Codrului”, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în Parohia „Tuturor Sfinților Români” din satul Cania, raionul Cantemir, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Radu Negru, județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Catedrala Episcopală din Alexandria, împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Sf. Alexandru” din Sulina, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Mineu, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, județul Suceava, împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, și cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Gheorghe Pelerinul” din Ejea de los Caballeros, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul” din Oslo, Regatul Norvegiei.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” – Reședința Episcopală din Melbourne, Australia, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala patriarhală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Alexandru” din Cluj-Napoca.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji în Parohia „Sf. Ioan Botezătorul și Sfântul Alban” din Luton, Regatul Unit.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Bușag, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Domnului și Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel” din Cenicientos, Spania.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților