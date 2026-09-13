Programul slujirii ierarhilor de Înălțarea Sfintei Cruci

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Paraclisul „Ekklesia” din cadrul Ansamblului Mitropolitan Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” de la Cășiel, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Partoș din județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va oficia un Tedum cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei, la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala din Nürnberg, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, Illinois, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” de la Lupșa, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” din comuna Budești, județul Vâlcea

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Biserica „Sfânta Cruce” din Odobești, județul Vrancea.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Mănăstirea Feredeu Deal din județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Stanbridge, Regatul Unit.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la biserica din Ibănești, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, la Monumentul Eroilor Bănățeni de pe Muntele Mic din județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Paraclisul „Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei” de la Reședința Episcopală din Oradea.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, la Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la biserica din Poroschia, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Schitul „Sfânta Cruce” de la Topolog, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la biserica din Ip, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Mănăstirea Hadâmbu, județul Iași.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Biserica „Sfântul Ignatie Teoforul” din Auckland, Noua Zeelandă.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfinții Constantin și Elena” din Edmonton, provincia Alberta, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Sfintei Cruci” din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Ruscova, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” – Caraiman din Bușteni, județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Botoșani.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Nicula din județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza din județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea Pătrăuți, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Râșca, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala „Înălțarea Domnului” din Bacău.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Săpânța – Noul Peri din județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, Arhiereul vicar al Episcopiei Italiei, va sluji la Paraclisul „Înălțarea Sfintei Cruci” din Torino, Italia.

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereul vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” – Reședința Episcopală din Melbourne, Australia.