Programul slujirii ierarhilor în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în Parohia „Sfânta Treime” – Straja din comuna Tarcău, județul Neamț

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Schitul „Acoperământul Maicii Domnului” din comuna Șura Mare, județul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica „Sfinții Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și Elena”, filie a Parohiei Carpen, din satul Geblești, județul Dolj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului; Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, și cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, la Mănăstirea Mălainița din Serbia.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Mucenic Teodor Tiron” din Ulmu, raionul Ialoveni, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din Livry-Gargan, Franța.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din Hagen, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, Illinois.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Târsa din județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în Parohia Colonie Nuci din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Târgu Ocna, județul Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în Paraclisul „Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei” din incinta Reședinței Arhiepiscopale din Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Parohiei Mândruloc din județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds, Regatul Unit.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji în Parohia Perieni I din județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Sâmbăta, județul Bihor

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Coslogeni din județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji în Parohia Țurești din județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în Parohia Strejeștii de Sus din comuna Strejești, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Schitul „Buna Vestire” de la Cardon, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Țebea, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” din León, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din Pârteștii de Jos, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Christchurch, Noua Zeelandă.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji în Misiunea „Înălțarea Sfintei Cruci” din Edmonton, provincia Alberta, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji în Parohia „Sfântul Cuvios Evin din Munster și Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași” din Monasterevin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Paraclisul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din cadrul Centrului de îngrijire și asistență din comuna Vidra, județul Ilfov.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia „Sfinții Voievozi” – Fundu Herții din comuna Cristinești, județul Botoșani.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Mănășturel, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Parohia Zona Dacia din Timișoara.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia” din orașul Călărași, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Parohia „Buna Vestire” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Rogoz din județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Prislop, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul, Arhiereul vicar al Episcopiei Italiei, va sluji la Paraclisul „Înălțarea Sfintei Cruci” din Torino, Italia

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana” din San Sebastián de los Reyes, Spania.

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereul vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” – Reședința Episcopală din Melbourne, Australia.