Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, conform următorului program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei, va sluji la Mănăstirea Vorona, județul Botoșani.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Nocrich, județul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” de la Piatra Fântânele, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Maglavit din județul Dolj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Parohia Stamora Germană, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Mănăstirea Hadâmbu, județul Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Parohia „Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia” din Moncalieri, Italia, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, cu Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale, și cu Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din Berlin, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sf. Împărați” din Chicago, Illinois, SUA.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Sfânta Maria” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, și cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la Mănăstirea Cămârzani din județul Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Dintr-un Lemn din comuna Frâncești, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Parâncea, județul Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Paraclisul „Nașterea Maicii Domnului” din incinta Palatului Arhiepiscopal din Curtea de Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Mănăstirea Recea, județul Vrancea.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” – Cudalbi din județul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Mănăstirea Arad Gai, jud. Arad.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Mănăstirea „Alexandru Vlahuță”, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din orașul-stațiune Băile Herculane.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Paraclisul „Sf. Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simiom Ștefan, Mitropolitii Transilvaniei” de la Reședința Episcopală din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Rozavlea, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Vodița, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Moglănești – Toplița, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” – Adămești, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Caracal, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Grindu, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” – Crișan, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Mănăstirea Marginea, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Episcop vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” – Reședința Episcopală din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe” din Saint-Hubert, Québec, Canada.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Parohia Mărțișor din Sectorul 4 al Capitalei.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” de la Ciucea, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Dumbrăvița III, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Înălțarea Sf. Cruci” și „Sf. Ierarh Calinic de la Cernica” a Centrului Bisericesc Românesc din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Giurgeni, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Valea Scradei, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Deva.