Adolescenții din echipa AICitizens au devenit profesori de robotică pentru elevi din comunități defavorizate

Adolescenții din echipa de robotică AICitizens a Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani au devenit profesori pentru elevi din comunități defavorizate din județul Vrancea, informează Agerpres.

Atelierele de programare, proiectare 3D și robotică sunt organizate pentru elevi din clasele de gimnaziu ale școlilor din Mărășești, Jariștea și Gugești. Obiectivul este ca o parte dintre ei să formeze ulterior echipe de robotică în propriile școli.

Irina Curcă, membră a echipei, a explicat că proiectul urmărește transmiterea cunoștințelor dobândite de adolescenți în cadrul competițiilor către copiii care au acces mai dificil la astfel de activități.

„Ne propunem ca ceea ce învățăm noi la robotică și tot bagajul de cunoștințe pe care îl acumulăm în cadrul competiției să îl ducem către comunitățile defavorizate”.

„Interesul pentru robotică este mult mai ridicat”

Eleva a observat că interesul copiilor pentru acest domeniu a crescut în ultimii ani, iar mulți dintre participanți ajung la ateliere având deja primele noțiuni despre robotică.

„Comparând atelierele pe care le făceam acum patru ani cu ceea ce facem acum, interesul copiilor este mult mai ridicat. Au auzit despre robotică de pe internet, din presă, de la noi, de la profesori și vin deja cu anumite noțiuni acumulate la școală.

Proiectul urmărește ca elevii pregătiți acum să transmită, la rândul lor, ceea ce au învățat colegilor din propriile școli: „Ceea ce ne propunem noi este să luăm ceea ce învață ei la școală și să ducem mai departe, pentru că asta facem și noi în echipa de robotică: îmbinăm ceea ce învățăm la școală cu robotica și cu experiența competițiilor”.

„Pentru copiii care pornesc acum poate părea un drum foarte lung, dar tocmai acesta este rostul proiectului, să le oferim șansa să înceapă”, a subliniat Irina Curcă.

Impact pentru elevii din comunități defavorizate

În paralel, AICitizens își propune să sprijine înființarea unor noi echipe de robotică din liga FIRST LEGO. Modelul a fost aplicat și anul trecut, când una dintre echipele înființate la Nereju a ajuns, alături de mentorii săi, la Campionatul Mondial de Robotică din Statele Unite.

Experiența proiectului a devenit pentru unii copii și o motivație pentru parcursul școlar. Profesoara Gabriela Obodariu, unul dintre coordonatorii echipei, a relatat cazul unui elev dintr-un sat de munte care și-a dorit să ajungă la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” și să intre în echipa AICitizens.

„Nu este tocmai ușor atunci când vii dintr-un sat din zona de munte, iar accesul la astfel de activități este mai dificil. El a fost atât de pasionat, încât venea la club ori de câte ori ajungea în oraș, stătea aici și observa tot ceea ce făceau ceilalți. Și-a dorit foarte mult să ajungă la colegiul nostru și să poată intra în echipa de robotică. A reușit să intre cu 9,70. Pentru mine, acesta este un impact care se simte”, a transmis profesoara.

Echipa AICitizens a participat anul acesta la Campionatul Mondial de Robotică, obținând locul al patrulea. Performanța echipei de robotică din Focșani la competiție a fost apreciată printr-o rezoluție oficială a Camerei Reprezentanților din Texas, Statele Unite ale Americii.