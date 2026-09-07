O monografie dedicată Protopopului martir Aurel Munteanu al Huedinului va fi lansată la Oradea

O monografie dedicată Protopopului martir Aurel Munteanu al Huedinului va fi lansată joi la Muzeul Orașului Oradea.

Volumul, intitulat „Protopopul ortodox Aurel Munteanu al Huedinului. Scurtă monografie”, este semnat de Mădălin Sebastian Lung și a apărut în acest an la Editura Napoca Star din Cluj-Napoca.

Potrivit organizatorilor, în cadrul întâlnirii vor lua cuvântul autorul volumului, Mădălin Sebastian Lung, și Ioan Ciorba, șeful Secției Muzeul Orașului Oradea.

Manifestarea este organizată de Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor și Primăria Municipiului Oradea și Episcopia Oradiei.

Lansarea va avea loc de la ora 14:00, în Sala cu Grifoni a Secției Muzeul Orașului Oradea, din Piața Mihai Viteazul nr. 39-41.

Protopopul martir Aurel Munteanu

Născut în data de 2 mai 1882, în Merghindeal, județul Sibiu, părintele Aurel Munteanu a fost hirotonit preot în anul 1907, la Valea Drăganului.

A participat, ca delegat, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1918, iar în 1923 a devenit primul protopop al Huedinului.

În data de 10 septembrie 1940, a fost martirizat de autoritățile horthyste, mărturisindu-și credința și devotamentul față de neamul românesc până la jertfa supremă.

Camera Deputaților a adoptat în luna iunie legea prin care Protopopul Aurel Munteanu este declarat martir și erou al națiunii române. Actul normativ care a fost promulgat de Președintele României instituie totodată Ziua Martirilor Români din Huedin, comemorată anual în data de 10 septembrie.