Președintele României a promulgat legea care îl declară pe Protopopul Aurel Munteanu martir și erou al națiunii

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat luni legea privind declararea Protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii, precum și instituirea Zilei Martirilor Români din Huedin.

Actul normativ, adoptat de Camera Deputaților în 30 iunie, recunoaște activitatea culturală, națională, socială și ecleziastică desfășurată de părintele Aurel Munteanu în zona Huedinului și a Munților Vlădeasa, precum și moartea sa martirică, după ocuparea nordului Transilvaniei în urma Dictatului de la Viena.

Într-un mesaj pe pagina de Facebook, protopopul de Huedin, părintele Dan Lupuțan, a mulțumit șefului statului pentru acest demers, considerând că reprezintă „un gest de respect față de memoria celor care au suferit și un pas important pentru cinstirea adevărului istoric”.

Totodată, legea stabilește ca ziua de 10 septembrie să fie instituită drept Ziua Martirilor Români din Huedin, în memoria Protopopului Aurel Munteanu, a jandarmului Gheorghe Nicula și a celorlalți români care și-au jertfit viața.

Protopopul martir Aurel Munteanu

Născut în data de 2 mai 1882, în Merghindeal, județul Sibiu, părintele Aurel Munteanu a fost hirotonit preot în anul 1907, la Valea Drăganului.

A participat, ca delegat, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1918, iar în 1923 a devenit primul protopop al Huedinului.

În data de 10 septembrie 1940, a fost martirizat de autoritățile horthyste, mărturisindu-și credința și devotamentul față de neamul românesc până la jertfa supremă.

Foto credit: Radio Renașterea