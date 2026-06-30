Camera Deputaților a adoptat legea care îl declară pe Protopopul Aurel Munteanu martir și erou al națiunii române

Camera Deputaților a adoptat marți legea prin care Protopopul Aurel Munteanu este declarat martir și erou al națiunii române. Actul normativ instituie totodată Ziua Martirilor Români din Huedin, care va fi comemorată anual în data de 10 septembrie.

Legea a fost aprobată cu o largă majoritate, 276 voturi pentru, un vot împotrivă şi nicio abținere, urmând să fie transmisă Președintelui României pentru promulgare.

Proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților, for decizional, recunoaște „activitatea culturală, națională, socială și ecleziastică” desfășurată de preotul Aurel Munteanu în zona Huedinului și a Munților Vlădeasa, precum și moartea sa martirică din 10 septembrie 1940, când a fost ucis de autoritățile horthyste instalate în nordul Transilvaniei după Dictatul de la Viena.

Totodată, legea instituie ziua de 10 septembrie drept Ziua Martirilor Români din Huedin, dedicată comemorării Protopopului Aurel Munteanu, a jandarmului Gheorghe Nicula și a celorlalți români care și-au jertfit viața în acele împrejurări.

De asemenea, autoritățile centrale și locale, precum și instituții de cultură din țară și din străinătate pot organiza ceremonii comemorative, prin manifestări cu caracter cultural și științific.

Un gest de dreptate istorică

Părintele Dan Lupuțan, Protopopul de Huedin, a afirmat pentru Basilica.ro că adoptarea legii reprezintă o recunoaștere firească a unei personalități de prim rang din istoria românilor ardeleni.

„Pe lângă celelalte personalități ale panteonului românesc, Horea, Cloșca și Crișan, Avram Iancu, Mihai Viteazul și Vasile Lucaciu, recunoscute prin lege de către Parlamentul României drept martiri și eroi ai națiunii române, se adaugă, începând de astăzi, și figura protopopului martir Aurel Munteanu, de la Huedin”.

Părintele Dan Lupuțan a subliniat amploarea activității protopopului martir Aurel Munteanu, care „a avut o activitate deosebită, pe toate planurile: bisericesc și spiritual, cultural şi național, social și economic. A fost ctitor de biserici, de şcoli și reviste culturale, consilier județean şi deputat în primul Parlament al României Mari”.

„Acordarea prin lege a titlului de Erou şi martir al națiunii române Protopopului Aurel Munteanu este un gest de dreptate istorică, prin care statul român aduce un omagiu unei personalități care a slujit cu devotament Biserica şi poporul român”, a subliniat actualul protopop de Huedin.

În slujba poporului român

Protopopul Aurel Munteanu s-a născut în data de 2 mai 1882, în localitatea Merghindeal, județul Sibiu. După absolvirea studiilor teologice la Sibiu și hirotonia în preot, a fost numit în anul 1918 paroh la Huedin, devenind ulterior primul protopop al noului protopopiat ortodox înființat după Marea Unire.

În timpul slujirii sale a contribuit la dezvoltarea vieții bisericești, culturale și sociale din zonă, fiind ctitorul Catedralei Ortodoxe din Huedin și sprijinitor al școlilor și al comunității românești.

După Dictatul de la Viena, din 30 august 1940, a refuzat să părăsească Huedinul, deși i s-a recomandat să se refugieze. În data de 10 septembrie 1940 a fost torturat și ucis de extremiști horthyști, devenind unul dintre martirii români ai Transilvaniei de Nord.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene