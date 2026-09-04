Copiii și adolescenții din Bihor ar putea beneficia de un nou centru de sănătate mintală și pentru prevenirea și tratarea adicțiilor, care ar urma să funcționeze în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor.

Proiectul a fost depus spre finanțare de Primăria Municipiului Oradea, prin Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor, în cadrul Programului Sănătate 2021-2027. Valoarea totală a proiectului este de peste 37 de milioane de lei.

O suprafață de peste 480 de metri pătrați

Potrivit comunicatului de presă transmis de Primăria Oradea, centrul va asigura „servicii de evaluare, consiliere, tratament, recuperare și monitorizare, într-un spațiu modern, adaptat nevoilor copiilor, adolescenților și familiilor acestora”.

Noua clădire va avea o suprafață de peste 480 de metri pătrați și va reuni servicii dedicate sănătății mintale, neuropsihiatriei infantile și medicinei nucleare.

Centrul va cuprinde spații pentru consultații de psihiatrie și psihologie, logopedie, kinetoterapie, psihoterapie individuală și de grup, ergoterapie, evaluarea și intervenția în situații de criză, precum și activități destinate sprijinirii familiilor.

Un centru modern

Spațiile vor fi adaptate inclusiv copiilor cu tulburări de neurodezvoltare sau din spectrul autist. „Prin modul de organizare și amenajare, proiectul urmărește reducerea caracterului strict instituțional al spațiilor medicale și crearea unui mediu confortabil, care să contribuie la procesul de tratament și recuperare”, se arată în comunicat.

Noua infrastructură este gândită și pentru facilitarea colaborării dintre specialiști, astfel încât pacienții să poată beneficia în același cadru de evaluare, diagnostic, tratament, recuperare și monitorizare.

Clădirea va utiliza soluții pentru reducerea consumului de energie, între care panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme de ventilare cu recuperarea căldurii, iluminat eficient energetic și suprafețe verzi extinse.