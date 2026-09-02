Mitropolitul Antonie, către credincioșii din Soroca: Rămâneți statornici în credință

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei, s-a întâlnit duminică cu membrii comunității din Soroca, Republica Moldova, unde a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva”. Mitropolitul a încurajat credincioșii să rămână statornici în credință și uniți în jurul Bisericii.

La slujbă au participat numeroși credincioși din Soroca și din localitățile învecinate, care s-au rugat împreună cu Mitropolitul Basarabiei pentru pace, sănătate și binecuvântare.

Mitropolitul Antonie i-a îndemnat pe credincioși să rămână aproape de Hristos și de Biserică, arătând că mărturisirea credinței se face, înainte de toate, prin viața trăită în duhul Evangheliei.

„Via nu ne aparține, ci ne-a fost încredințată pentru a aduce roade. Pentru fiecare dintre noi, ea poate fi familia, profesia, comunitatea sau responsabilitatea primită. Dumnezeu ne va întreba cum am lucrat, câte suflete am sprijinit și cât bine am lăsat în urma noastră”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Antonie.

Mitropolitul Basarabiei a evidențiat că parohia este locul în care se întăresc legăturile dintre oameni și se cultivă comuniunea, îndemnând comunitatea din Soroca să continue cu aceeași statornicie și responsabilitate lucrarea începută.

O comunitate aflată în continuă dezvoltare

După Sfânta Liturghie, Mitropolitul Basarabiei s-a întâlnit cu membrii comunității, reprezentanți ai administrației publice locale și a apreciat implicarea acestora în viața parohiei, mulțumindu-le pentru sprijinul oferit lucrării Bisericii și pentru păstrarea identității românești în această zonă a Basarabiei.

Comunitatea din Soroca s-a dezvoltat constant în ultimii ani, prin implicarea clerului și a credincioșilor în proiecte pastorale, culturale și educaționale. În acest an, parohia a obținut definitiv dreptul de proprietate asupra terenului pe care este construit lăcașul de cult, un pas important pentru consolidarea și dezvoltarea comunității.