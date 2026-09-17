Mitropolitul Basarabiei s-a întâlnit cu delegații Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei, a primit miercuri, la Reședința Mitropolitană din Chișinău, o delegație a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, formată din Ana Maria Dumitroiu-Șofâlcă, șef serviciu, și domnul Octavian Dragomir, director economic.

Întrevederea a fost dedicată cooperării instituționale și proiectelor implementate cu sprijinul guvernului român în cele trei eparhii ale Mitropoliei Basarabiei. Anul acesta, România susține financiar 16 proiecte, care contribuie la dezvoltarea infrastructurii și a activităților desfășurate în beneficiul comunităților.

Consolidare spirituală și identitară

Părintele Mitropolit Antonie a subliniat rolul fundamental al Mitropoliei Basarabiei în viața spirituală și în afirmarea identității românești din Republica Moldova. Prin rețeaua sa de parohii, mănăstiri și instituții sociale, Mitropolia asigură o prezență constantă în comunități, îmbinând slujirea duhovnicească și pastorală cu inițiative educaționale, culturale și filantropice.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat contribuția DRRM la susținerea acestei misiuni, menționând că investițiile în comunitățile Mitropoliei Basarabiei sprijină transmiterea limbii, credinței și culturii românești, apropierea tinerilor de patrimoniul înaintașilor și dezvoltarea solidarității locale.

Continuitatea acestor inițiative reprezintă un obiectiv important al colaborării cu instituțiile statului român, a spus părintele mitropolit, care a mulțumit pe această cale domnului Constantin-Valentin Răducanu, director general cu atribuții de secretar de stat al DRRM, pentru sprijinul acordat.

Recunoștință

Totodată, ierarhul și-a exprimat recunoștința față de membrii delegației și întreaga echipă a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova pentru deschiderea instituțională, asistența oferită în derularea proiectelor și implicarea în susținerea comunităților românești din Republica Moldova.

Doamna Ana Maria Dumitroiu-Șofâlcă a apreciat activitatea Mitropoliei Basarabiei și contribuția proiectelor acestei instituții bisericești în viața comunităților, exprimând disponibilitatea pentru continuarea și consolidarea cooperării.

Discuțiile au evidențiat interesul comun pentru valorificarea sprijinului financiar prin inițiative cu rezultate concrete și durabile.

Roadele cooperării

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie le-a prezentat oaspeților pictura Paraclisului Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul”, precum și birourile administrative de la Centrul Eparhial, renovate și dotate în mare parte prin finanțări acordate de DRRM. Vizita a oferit astfel prilejul prezentării unor realizări ale parteneriatului instituțional.

În semn de aleasă prețuire și recunoștință, părintele mitropolit le-a oferit celor doi delegați ai guvernului român câte o icoană, însoțită de binecuvântări și de urări de ajutor ceresc în activitatea desfășurată în folosul românilor din Republica Moldova și de pretutindeni.