Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a semnat actele de canonizare a patru sfinți români athoniți

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a semnat sâmbătă actele de canonizare a patru sfinți români athoniți: Sfinții Cuvioși Nifon de la Prodromu, Nectarie Protopsaltul, Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu.

Ceremonia a avut loc la Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cartierul Fanar, Istanbul, după încheierea lucrărilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice.

Alături de cei patru cuvioși de origine română au fost trecuți în rândul sfinților și alți doi părinți athoniți: Sfântul Cuvios Tihon Duhovnicul, și Sfântul Cuvios Gheorghe, cunoscut sub numele de „Hagigheorghe”.

Patriarhul Ecumenic s-a închinat la moaștele Sfinților Cuvioși Nifon de la Prodromu, Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu, aduse la finalul lunii iunie la Patriarhia Ecumenică.

Sfinții Cuvioși Dionisie Vatopedinul de la Colciu (11 mai) și Petroniu de la Prodromu (24 februarie) au fost canonizați la ședința Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 30-31 august 2025 și înscriși în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 29-30 septembrie 2025.

Sfinții Cuvioși Nifon de la Prodromu (13 iulie) și Nectarie Protopsaltul (18 noiembrie) au fost canonizați în ședința din 18 octombrie 2025 a Sinodului Patriarhiei Ecumenice și înscriși în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 25 octombrie 2025.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou