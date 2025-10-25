Sf. Sinod discută introducerea în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfinților Cuvioși Nifon și Nectarie Protopsaltul

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit sâmbătă în ședință de lucru la Palatul Patriarhiei, a discutat includerea în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a cuvioșilor athoniți de origine română recent canonizați de Patriarhia Ecumenică: Sf. Cuv. Nifon, întemeietorul Schitului Prodromu, și Sf. Cuv. Nectarie Protopsaltul.

„În această ședință de lucru avem bucuria să propunem înscrierea în calendarul nostru a unor sfinți cuvioși recent canonizați”, a spus în deschidere Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„În primul rând, este vorba despre Nifon Prodromitul, care a trăit 100 de ani, între 1799 și 1899, și a fost canonizat de Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice în ședința de lucru din ziua de 16 octombrie 2025, precum și despre aprobarea textelor liturgice și a icoanei realizate spre cinstirea lui.”

„În al doilea rând, avem propunerea de înscriere în calendarul bisericesc a Sfântului Cuvios Nectarie (Crețu) Protopsaltul, care a trăit între anii 1804 și 1899, canonizat de Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice în aceeași ședință de lucru, precum și aprobarea textelor liturgice și a icoanei pentru cinstirea lui”, a continuat Preafericirea Sa.

Canonizați de Patriarhia Ecumenică la propunerea Mitropoliei Munteniei și Dobrogei

Patriarhul României a amintit că Nifon Ionescu a fost ctitorul și primul stareț al Schitului Prodromu și a trăit ultimii 17 ani din viață în pustia Vigla, unde sunt cele mai nefavorabile condiții din Sfântul Munte Athos: „Exact acolo s-a nevoit, cândva, și Sfântul Grigorie Palama”.

„Celălalt Cuvios, Sfântul Nectarie Crețu, a fost cel mai vestit protopsalt al Sfântului Munte, fiind numit și privighetoarea Sfântului Munte Athos. Este cunoscut ca Nectarie Vlahul”, a mai precizat Preafericirea Sa.

„Acești doi Părinți, împreună cu Părintele Petroniu Tănase, reprezintă trei sfinți cuvioși români de la Prodromu. Ne bucurăm că au fost și ei incluși în sinaxarul Bisericii constantinopolitane și al Muntelui Athos și, de aceea, dorim și noi să îi înscriem în calendarul nostru.”

Slujbele lor au fost deja pregătite de mult timp și trimise la Patriarhia Ecumenică, împreună cu icoanele lor, a mai explicat Părintele Patriarh Daniel.

Patru sfinți români aghioriți

În total, Patriarhia Ecumenică a canonizat recent patru sfinți athoniți de origine română, care se alătură, în Anul Centenar al Patriarhiei Române, celor 16 sfinți români mărturisitori și cuvioși din secolul XX canonizați de Biserica Ortodoxă Română.

Patriarhul României a amintit și de ceilalți doi cuvioși români aghioriți recent canonizați și introduși și în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Dionisie Ignat de la Colciu și Părintele Petroniu Tănase de la Prodromu.

„Noi am insistat să fie canonizați și aceștia doi din secolul al 19-lea, deoarece au avut o viețuire sfântă, deosebită, iar slujba celor patru a fost pregătită în metrica bizantină de unii greci care i-au cunoscut sau i-au admirat, iar acele texte au fost apoi traduse în limba română și au fost trimise membrilor Comisiei liturgice care au făcut mici observații, după care au fost definitivate și trimise pentru aprobarea Sfântului Sinod”, a precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Sfinții Nifon Prodromitul și Nectarie Protopsaltul au fost canonizați de Patriarhia Ecumenică în 18 octombrie 2025, la propunerea Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei formulată în ședința din 19 mai 2024.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu