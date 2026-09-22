Mănăstirea Bisericani are un nou stareț: Ieromonahul David Șimon a fost prezentat obștii monahale

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, l-a instalat luni pe ieromonahul David Șimon în ascultarea de stareț al Mănăstirii Bisericani.

La instalare au participat obștea monahală, arhimandritul Petroniu Marin, exarh pentru zona Neamț în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, și apropiați ai așezământului monahal.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a săvârșit și o slujbă de pomenire la mormântul protosinghelului Serafim Mihali, fostul stareț al așezământului mănăstirii, care a trecut la cele veșnice în data de 16 iulie 2026.

Date biografice

Ieromonahul David Șimon s-a născut în data de 24 aprilie 1965, în Botoșani, având patru frați. A urmat școala primară și gimnazială, apoi Liceul „Mihai Eminescu” din Botoșani și Facultatea de Inginerie Chimică din cadrul Institutului Politehnic Iași.

În perioada 1990 – 2005 a lucrat ca profesor în învățământul gimnazial și liceal. În anul 2005 a intrat în viața monahală, la Mănăstirea Secu, iar între 2015 și 2020 a locuit la Mănăstirea Bisericani.

În data de 6 decembrie 2021 a fost tuns în monahism de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, la Mănăstirea Bucium, primind numele David.

Ulterior, s-a închinoviat la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași în data de 7 martie 2023. În 7 martie 2026 a fost hirotonit ierodiacon de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, iar de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, a fost hirotonit ieromonah de către Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei.