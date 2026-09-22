Arta și sănătatea emoțională: Cum poate cultura sprijini starea de bine

Arta poate contribui la sănătatea emoțională și la menținerea echilibrului interior, prin stimularea emoțiilor, empatiei și reflecției personale. Prof. dr. Dafin Mureșanu, președintele Institutului RoNeuro din Cluj-Napoca, a vorbit despre această legătură în contextul unei întâlniri dedicate relației dintre cultură și neuroștiințe.

Potrivit Agerpres, specialistul a explicat că somnul, mișcarea și alimentația sunt importante pentru o viață sănătoasă, însă interacțiunea umană și echilibrul emoțional au un rol esențial.

Arta poate contribui la acest echilibru prin stimularea emoțiilor și a unor forme complexe de percepție. Lectura, teatrul și celelalte forme de expresie artistică oferă, potrivit neurologului, spații în care omul se poate liniști și se poate conecta cu propriile trăiri.

„Pentru creierul și inima noastră e foarte important să avem această arenă a manifestărilor artistice, și teatrul o legitimează cel mai bine. Arta este un demers vindecător”, a subliniat dr. Dafin Mureșanu.

Arta și neuroștiințele

Declarațiile au fost făcute în contextul Festivalului Internațional de Teatru Transilvania, desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 17-20 septembrie. Programul a reunit teatrul, muzica, dansul, poezia și artele vizuale cu reflecții despre relația dintre cultură și neuroștiințe.

Dafin Mureșanu a explicat că emoția, memoria, empatia și imaginația, procese studiate de neuroștiințe, se manifestă în mod firesc prin experiența artistică. În această perspectivă, cultura poate completa preocuparea pentru sănătatea omului prin cultivarea sensibilității, a relațiilor și a echilibrului interior.