Protosinghelul Serafim Mihali, starețul Mănăstirii Bisericani, a trecut la Domnul

Protosinghelul Serafim Mihali, stareț al Mănăstirii Bisericani din județul Neamț, a trecut joi la Domnul, la vârsta de 67 de ani.

Părintele Serafim a fost numit stareț în 1993, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. La acea vreme, mănăstirea se afla într-o stare dificilă, fiind afectată de izolarea provocată de funcționarea fostului sanatoriu de TBC din apropiere.

În cele peste trei decenii de slujire, protosinghelul Serafim Mihali a coordonat ample lucrări de restaurare și dezvoltare a ansamblului monahal.

Sub îndrumarea sa au fost ridicate noi clădiri și a fost construită noua biserică a mănăstirii, sfințită în iunie 2024, rod al unei îndelungate lucrări desfășurate în ultimele două decenii.

Mesaj de condoleanțe

Episcopul Macarie al Europei de Nord a transmis un mesaj de condoleanțe, în care și-a exprimat durerea pentru trecerea la Domnul a părintelui stareț: „Plecarea sa dintre noi lasă multă întristare în inimile obștii monahale pe care a povățuit-o, ale fiilor săi duhovnicești, ale pelerinilor și ale tuturor celor care l-au cunoscut”.

Ierarhul l-a descris pe părintele Serafim drept „un om blând, smerit și bun”, care îi întâmpina pe oameni dragoste și care a purtat „cu discreție și jertfelnicie rânduielile așezământului: grija pentru sfintele slujbe, pentru obște, pentru pelerini, pentru lucrările mănăstirii și pentru păstrarea vie a moștenirii duhovnicești”.

Preasfinția Sa a evocat și sfințirea noii biserici a mănăstirii, din 9 iunie 2024, la care a slujit alături de alți ierarhi, numind acel moment „ziua în care s-au văzut roadele multor ani de osteneală, rugăciune și jertfă”.

Preasfințitul Părinte Macarie a subliniat evlavia părintelui Serafim față de Maica Domnului, dar și față de Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani: „Nu s-a mulțumit să le păzească moaștele și memoria, ci a căutat să transmită credincioșilor chipul viețuirii lor”.

„Să nu ne luăm rămas bun de la Părintele Serafim numai prin lacrimi, ci să-i continuăm pomenirea prin rugăciune și prin împlinirea îndemnurilor sale duhovnicești”, a îndemnat Preasfinția Sa.

O mănăstire cu peste cinci secole de istorie

Mănăstirea Bisericani este situată pe Muntele Pietrosu, în apropiere de Piatra Neamț, și își are originile într-o sihăstrie întemeiată de Sfântul Cuvios Iosif de la Bisericani.

După întoarcerea din Țara Sfântă, Cuviosul Iosif s-a retras împreună cu ucenicii săi în acest loc, unde a ridicat, în 1492, o biserică de lemn și a organizat viața monahală după rânduiala Mănăstirii Studion din Constantinopol.

De-a lungul secolelor, mănăstirea s-a bucurat de sprijinul mai multor voievozi ai Moldovei, între care Ștefăniță Vodă, Petru Rareș, Alexandru Lăpușneanu și Vasile Lupu, trecând totodată prin perioade de distrugeri, refaceri și transformări, inclusiv în timpul funcționării unui penitenciar și, ulterior, a sanatoriului TBC.

Viața monahală a fost reînviată după 1990, când așezământul a fost ridicat din nou la rang de mănăstire. Din 1993, sub păstorirea protosinghelului Serafim Mihali, Mănăstirea Bisericani și-a recăpătat treptat strălucirea, devenind unul dintre importantele centre de pelerinaj și viață duhovnicească din județul Neamț.

Foto credit: Doxologia / Flavius Popa