Episcopia Italiei găzduiește cursurile pentru obținerea gradelor clericale în diaspora europeană

Episcopia Italiei găzduiește, în perioada 21–25 septembrie, cursurile pentru obținerea gradelor clericale în diaspora europeană.

Timp de cinci zile, activitățile liturgice și de predare se desfășoară la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași” din Torino.

Cursurile au fost deschise luni cu oficierea Sfânta Liturghie. Din sobor a făcut parte și pr. prof. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal în cadrul Sectorului teologic-educațional al Administrației Patriarhale.

Slujba de Tedeum a fost oficiată de Arhiereul vicar Maxim Danubianul al Episcopiei Italiei, împreună cu pr. prof. Ștefan Buchiu și pr. prof. David Pestroiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.

Preasfinția Sa le-a transmis cursanților un mesaj de binecuvântare din partea Episcopului Siluan al Italiei.

Părintele profesor George Grigoriță, consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod și președintele comisiei de evaluare a Sesiunii de Grade Clericale septembrie 2026, le-a vorbit clericilor despre importanța pregătirii continue.

De asemenea, pr. Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a prezentat modul de desfășurare a cursurilor și realizarea evaluării finale.