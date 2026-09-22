Lotul României la Olimpiada Balcanică de Informatică a obținut patru medalii

Elevii români au obținut patru medalii la Olimpiada Balcanică de Informatică, care s-a desfășurat în perioada 14 – 20 septembrie, la Tirana, Albania, informează Ministerul Educației ș Cercetării.

Cei patru medaliați sunt: Ștefan-Cătălin Savu de la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești, cu medalie de aur; Matei Neacșu și Cezar-Luca Mironov de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, ambii cu medalii de argint, și Luca-Valentin Mureșan de la același liceu, care a obținut medalie de bronz.

Grupul de elevi care a reprezentat țara noastră a fost condus de prof. Szabó Zoltan de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș și prof. Bogdan-Ioan Popa de la Liceul Teoretic „Just 4 Kids” București.

Potrivit sursei citate, la competiție au participat peste 75 de elevi din 18 țări: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia, Republica Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Serbia, Slovenia și Turcia ca țări membre, Arabia Saudită, Georgia, Kârgâzstan, Turkmenistan și Ucraina ca țări invitate.

Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale la astfel de competiții prin acoperirea unor costuri și taxe de participare, precum și prin organizarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale.