Ziua Mondială fără Mașini încurajează alternativele nepoluante de transport

Ziua Mondială fără Mașini este marcată anual în 22 septembrie și încurajează reducerea utilizării autoturismelor personale în favoarea mersului pe jos, a bicicletei și a transportului public. Inițiativa promovează orașe mai puțin poluate și un spațiu urban accesibil tuturor.

Primele demersuri de renunțare temporară la autoturisme au apărut în contextul crizei petrolului din anii 1970, iar ideea a câștigat popularitate în anii 1990. În 1994, la Conferința Internațională „Orașe Accesibile” de la Toledo, Spania, a fost lansat un apel internațional pentru organizarea unor astfel de acțiuni.

În anul 2000, sute de orașe europene au participat la proiectul „În oraș fără automobilul meu”, care a contribuit ulterior la dezvoltarea Săptămânii Europene a Mobilității. Aceasta este organizată anual în perioada 16-22 septembrie.

„Mobilitate pentru toți”

Tema Săptămânii Europene a Mobilității din 2026 este „Mobilitate pentru toți”, cu accent pe echitatea între generații. Campania promovează sisteme de transport accesibile și adaptate nevoilor copiilor, tinerilor, adulților și persoanelor vârstnice.

Peste 2.100 de orașe și localități din 42 de țări s-au înscris anul acesta în campania europeană, care încurajează mersul pe jos, deplasarea cu bicicleta, transportul public și alte forme de mobilitate cu impact redus asupra mediului.

Reducerea dependenței de automobil poate contribui la scăderea emisiilor, îmbunătățirea calității aerului și crearea unor orașe mai plăcute pentru locuitori.