Preoții din nordul Maramureșului au discutat despre familia creștină și rolul femeii în lumea contemporană

Peste 120 de preoți din protopopiatele Sighet și Vișeu s-au reunit joi la Sighetu Marmației pentru a discuta despre provocările cu care se confruntă familia contemporană și misiunea jertfelnică a femeii și a mamei creștine.

Lucrările conferinței s-au desfășurat la Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației, după participarea clericilor la Sfânta Liturghie și la slujba de Te Deum oficiate în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitate.

La manifestarea culturală au participat Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului și Arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul.

Familia creștină în lumea contemporană

În cadrul conferinței a fost prezentat referatul dedicat temei Anului omagial 2026, intitulat „Pastorația familiei creștine între provocările lumii contemporane și misiunea jertfelnică a femeii în Biserică”, susținut de către părintele Claudiu Pop, cadru didactic la Domeniul de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” din Centrul Universitar Nord din Baia Mare, filială a Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

„Ne bucurăm pentru conținutul conferinței, care este pe tema anului omagial, anume pastorația familiei creștine între provocările lumii contemporane și misiunea jertfelnică a femeii creștine, respectiv a mamei creștine. Conferința este deosebită și foarte bine documentată și mulțumim din suflet pentru această lucrare”, a delcarat Preasfințitul Părinte Iustin pentru Trinitas TV.

„Mulțumim și prețuim prezența preoților. Vin toți pentru că se bucură să se întâlnească și am făcut tradiție să îi reunim din mai multe protopopiate”, a adăugat ierarhul.

Lansări de carte și expoziție de pictură

Evenimentul a continuat cu lansarea volumului de poezie Pasiflora, semnat de profesorul Dorel Todea și apărut la Editura Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Volumul conține o colecție de opere lirice scrise în perioada 2019-2025.

„În 2019 am participat la un pelerinaj în Țara Sfântă și de acolo deja am început să scriu primele texte. Apoi, pe parcurs, am adunat textele care sunt cu temă religioasă, iar anul trecut le-am constituit într-un volum, le-am finisat, le-am dat un ton unitar. Scrise toate în vers alb pentru că îți permite să adaugi mai mult dramatism. Stilul este expresionist”, a explicat autorul.

În același cadru a avut loc și vernisajul unei expoziții de pictură ce reunește 142 de opere de artă donate de profesorul și criticul de artă clujean Negoiță Lăptoiu Centrului Cultural Monahal „Nicolae Steinhardt” al Mănăstirii Rohia. Cu acest prilej a fost prezentat și catalogul expoziției, care include date biografice despre artiști și comentariile eseistice ale autorului.

Seria conferințelor preoțești din prima parte a anului organizate în Episcopia Maramureșului și Sătmarului s-au încheiat vineri, prin întâlnirea clericilor din protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș.

Foto credit: Facebook / Episcopia Maramureșului și Sătmarului