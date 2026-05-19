Statuia care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara a fost reamplasată pe Castelul Corvinilor

Statuia care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara a fost reamplasată duminică pe Turnul Buzdugan la Castelul Corvinilor, după finalizarea unui amplu proces de restaurare desfășurat în ultimele luni.

Monumentul din bronz, vechi de 153 de ani, îl înfățișează pe celebrul voievod în ipostaza de cavaler.

Statuia, care cântărește aproximativ 300 de kilograme și are o înălțime de aproape trei metri, a fost coborâtă în noiembrie 2025 pentru lucrări de conservare și restaurare realizate de expertul în metale Traian Postelnicu.

Înainte de remontare, piesa a fost expusă timp de două zile în curtea exterioară a castelului, oferind vizitatorilor ocazia de a o vedea de aproape.

Istoria statuii

În timpul demontării monumentului, restauratorii au descoperit în postamentul acestuia două documente cu o valoare istorică importantă.

„La scurt timp după ce a fost demontată, în noiembrie anul trecut, în postamentul pe care era amplasată statuia au fost descoperite două bilete, în germană şi maghiară, în care erau menţionaţi cei care au lucrat la realizarea şi montarea ei, în 1873”, a transmis Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara într-o postare pe Facebook.

„La reamplasare, pe lângă copii după acele bilete, s-au mai adăugat, în casete separate, un document cu povestea Cavalerului, semnat de toţi care au muncit la demontarea, restaurarea şi remontarea statuii, dar şi un mesaj al primarului”.

Documentele originale vor fi păstrate pentru cercetare și valorificare muzeală.

Anul 2026 a fost declarat „Anul Iancu de Hunedoara – Erou. Voievod. Legendă”, în contextul comemorării uneia dintre cele mai importante personalități ale istoriei medievale din spațiul românesc.

