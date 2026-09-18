Tabăra „TIM-CREDO” îi implică pe tinerii din Timiș în descoperirea patrimoniului și prevenirea adicțiilor

Arhiepiscopia Timișoarei desfășoară până la sfârșitul lunii septembrie Tabăra Urbană „TIM-CREDO”, un proiect destinat formării tinerilor prin activități culturale, educaționale și duhovnicești. Participanții descoperă patrimoniul județului Timiș și iau parte la acțiuni de prevenire a consumului de droguri, a dependențelor și a abandonului școlar.

Joi, la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din Timișoara, elevii au participat la o astfel de activitate. La întâlnire au oferit mărturii trei persoane private de libertate, ajunse în detenție în urma consumului sau traficului de droguri. Acestea le-au vorbit elevilor despre consecințele propriilor alegeri și despre importanța responsabilității personale.

Biserica, familia și școala

În cadrul atelierelor mai sunt abordate violența din mediul școlar, dependența de rețelele sociale și izolarea. La încheierea taberei vor fi premiate cele mai bune materiale jurnalistice realizate de participanți.

Părintele Cristian Păiș, inspector eparhial, i-a îndemnat pe tineri să ceară sprijin atunci când se confruntă cu astfel de probleme, apelând la părinți, consilierul școlar, preot sau instituțiile specializate.

„Conlucrarea directă dintre Biserică, Familie și Școală este esențială pentru protejarea vieții tinerelor generații”, a subliniat părintele inspector.

Componenta culturală a taberei

O altă componentă a taberei urmărește cunoașterea patrimoniului cultural, istoric și spiritual al județului Timiș. Tinerii realizează foto-reportaje și materiale video despre personalități locale, lăcașuri de cult istorice, monumente și mănăstiri.

Programul cuprinde vizite la muzee din Timișoara și Făget, precum și popasuri la mănăstiri din județ. Aceste activități sunt coordonate de specialiști în istorie, fotografie și jurnalism și urmăresc dezvoltarea creativității și cunoașterea legăturii dintre credință, cultură și identitate.

Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul „Tim-Cultura 2026”.