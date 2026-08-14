O expoziție de icoane și portrete va fi vernisată la Cercul Militar Național

Expoziția de pictură „Chipuri și lumina” va fi vernisată în 24 august la Sala Ronda a Cercului Național Militar din București.

Deschiderea vernisajului va avea loc de la ora 18:00 și va fi prezentat de pictorul bisericesc Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură de la Catedrala Națională, și scriitorul Daniel Sur.

Lucrările expuse aparțin surorilor Maria și Ana Maria Margine și reunesc icoane, chipuri de sfinți și portrete realizate în manieră realistă. Monahia Maria Margine a explicat pentru Basilica.ro că expoziția pornește de la dorința de a pune arta în slujba mărturisirii credinței.

„Mi-am propus în expoziția care urmează să aibă loc să expun icoane, precum și chipuri de sfinți realizate realist pentru a aduce și pe această cale slavă sfinților și prin ei lui Dumnezeu”.

Omul pe calea sfințeniei

Expoziția cuprinde și portrete ale unor persoane apropiate artistei, „pentru că trebuie să-l vedem pe semenul nostru, pe fiecare om pe calea sfințeniei, ca pe o icoană neterminată”.

„De aceea omul a fost mereu de-a lungul istoriei sursa cea mai complexă atât în domeniul artei, cât și în literatura și în alte domenii”, a subliniat Monahia Maria Margine.

Artista pictează încă din copilărie și a urmat studii de specialitate la Liceul de Artă „Octav Băncilă” și la Facultatea de Artă Plastică, Decorativă și Design din Iași. Intrarea în monahism i-a influențat ulterior perspectiva asupra artei și, în special, asupra icoanei.

„Deși pregătirea mea anterioară a fost pe specialitatea grafică, intrarea în monahism în mod special m-a determinat să privesc icoana ca fiind modul exclusiv de a vedea omul în starea sa cea mai complexă și mai înaltă, transfigurată prin sfințenie”.

Experiența la pictarea Catedralei Naționale

Monahia Maria Margine a participat și la lucrările artistice de la Catedrala Națională, experiență în cadrul căreia l-a cunoscut pe pictorul bisericesc Daniel Codrescu.

„Am învățat din dăruirea sa pentru arta și implicarea profesionistă și asumată, din căutarea domniei sale intr un mod sincer a adevărului religios pe care și-l însușește în viața de zi cu zi, din atitudinea sa de lider îngăduitor, răbdător și modelând-ne prin expemplul său personal”, a mărturisit monahia.

Mai jos puteți vedea câteva portrete și icoane realizate de maica Maria Margine, unele dintre acestea putând fi admirate și în cadrul expoziției.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu