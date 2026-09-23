La Catedrala din Mănăștur va fi amenajat un centru pastoral dedicat Episcopului Vasile Flueraș

La demisolul Bisericii „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, cunoscută drept Catedrala din Mănăștur, va fi amenajat un centru pastoral dedicat Episcopului Vasile Flueraș.

Noul așezământ va cuprinde un paraclis, o sală multifuncțională, o sală de mese, dotată cu o bucătărie profesională, care va avea și o latură socială, un spațiu muzeal, o bibliotecă parohială, precum și grupuri sanitare moderne.

Potrivit parohiei, centrul pastoral va purta numele vrednicului de pomenire Episcop Vasile Flueraș, mănășturean de obârșie și preot al comunității între anii 1977 și 1991. Paraclisul de la demisol va avea hramul „Sfintele Pelaghia și Taisia”, sărbătorite în data de 8 octombrie, zi care amintește de trecerea la cele veșnice a ierarhului.

„De opt luni de zile, arhitectul Gheorghe Chistol lucrează în detaliu planurile viitorului demisol, iar treaba propriu-zisă va începe zilele viitoare. Ne dorim ca în data de 8 octombrie să săvârșim o slujbă de binecuvântare a începutului lucrărilor”, a transmis părintele paroh Dan Cismaș.

Preasfințitul Părinte Vasile a desfășurat o bogată activitate pastorală și socială în calitate de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După o lungă și grea suferință, a trecut la cele veșnice în anul 2021.