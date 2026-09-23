Moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi duse la Iași cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva

Moaștele Sfântului Paisie de la Sihăstria vor fi duse la Iași cu ocazia sărbătorii Sfinte Cuvioase Parascheva. Cuviosul este considerat unul dintre cei mai mari duhovnici români ai secolul 20.

Sfintele moaște vor fi duse de la Mănăstirea Sihăstria și vor fi așezate spre închinare alături de racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în baldachinul special amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Programul sărbătorii Sfintei Parascheva va fi anunțat în perioada următoare de Arhiepiscopia Iașilor.

Sfântul Paisie de la Sihăstria

S-a născut în data de 20 iunie 1897, în satul Stroiești, județul Botoșani, primind la botez numele Petru. Încă din copilărie a îndrăgit viețile sfinților și trăirea monahală, iar în anul 1921 a intrat în obștea Schitului Cozancea. Un an mai târziu a fost tuns în monahism, primind numele Paisie.

Din 1948 s-a mutat la Mănăstirea Sihăstria, unde a slujit vreme de zeci de ani ca duhovnic al monahilor și al miilor de credincioși care veneau să-i ceară sfatul și binecuvântarea.

Între anii 1972 și 1985 s-a retras la Schitul Sihla, aproape de Peștera Sfintei Teodora, continuând însă să fie căutat de numeroși credincioși. În ultimii ani ai vieții a revenit la Mănăstirea Sihăstria, unde a continuat să-și povățuiască ucenicii.

Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria a trecut la Domnul în data de 18 octombrie 1990, la vârsta de 93 de ani.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, în anul 2024, canonizarea Părintelui Paisie Olaru, cu titulatura Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria, stabilind ca zi de pomenire 2 decembrie, împreună cu Sfântul Cuvios Cleopa.