Cupa Prieteniei a reunit zece echipe ale parohiilor românești din Bavaria de Nord

Zece echipe de fotbal ale parohiilor din Bavaria de Nord au participat la „Cupa Prieteniei”, organizată la Schwabach, în Germania.

Activitatea s-a desfășurat de Parohia „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” Schwabach–Roth, în colaborare cu Asociația „11even” și cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Părintele Marius Tăut, parohul comunității din Schwabach–Roth și protopopul Bavariei de Nord, a subliniat că inițiativa depășește dimensiunea unei competiții sportive și urmărește dezvoltarea relațiilor dintre parohii, familii, copii și tineri.

Activități pentru copii și tineri

Programul a inclus și Caravana „Bucurie în Mișcare”, prin care Asociația „11even” a organizat jocuri și exerciții pentru copii și tineri.

Alături de participanții la competiție au fost prezenți numeroși credincioși din Schwabach și din parohiile învecinate, care au susținut echipele comunităților românești.

„Cupa Prieteniei” a ajuns anul acesta la cea de-a patra desfășurare în cadrul parohiilor din Bavaria de Nord.