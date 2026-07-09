Delta Dunării va fi promovată la Madrid printr-o expoziție fotografică, organizată în perioada 14 iulie – 28 august, informează Institutul Cultural Român.

Evenimentul aduce în fața publicului spaniol 30 de imagini ale fotografului Dan Dinu, dedicate unuia dintre cele mai valoroase spații naturale ale României. Expoziția a fost expusă inițial la Brașov, iar prezentarea de la Madrid este prima itinerare internațională a proiectului.

Cele 30 de fotografii ilustrează peisajele, fauna și atmosfera Deltei Dunării, spațiu recunoscut de UNESCO ca Patrimoniu al Umanității.

În deschiderea manifestării, biologul Valentina Florea va susține o prezentare despre Delta Dunării, abordând importanța, vechimea și biodiversitatea acesteia, urmată de un atelier interactiv destinat publicului.

În cadrul vernisajului va fi prezentat și trailerul documentarului „Delta Sălbatică” (2026), regizat de Dan Dinu, desemnat Cel mai Popular Film Românesc la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și distins cu Vodafone Hearts’ Award.

Poveste despre Delta Dunării

Expoziția este rezultatul unui amplu proiect început în anul 2022, prin care Dan Dinu și-a propus să surprindă frumusețea și unicitatea Deltei Dunării.

Fotograful a explicat că legătura sa cu delta a început încă din copilărie și că fiecare revenire în acest loc i-a oferit o experiență diferită: „Nu este însă doar un loc pe care să îl vizitezi, este un loc pe care să îl venerezi”.

„Indiferent că este o ceață matinală misterioasă, un stol de sute de pelicani la pescuit, o scoică de râu care filtrează apa, o pisică sălbatică ce traversează înot un canal, un concert de broaște sau mii de păsări de apă care se adună iarna pe lacuri, fiecare moment îți oferă enorm de multă bucurie dacă ai răbdarea să îl descoperi”.

Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român din Madrid și Asociația România Sălbatică, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Spaniei.

Foto credit: Institutul Cultural Român / Dan Dinu