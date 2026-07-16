Centenarul vizitei Reginei Maria pe continentul american va fi marcat în SUA printr-un program cultural

Centenarul vizitei Reginei Maria pe continentul american va fi marcat sâmbătă în Aspen Meadows, din Colorado, Statele Unite ale Americii, printr-un program cultural.

Potrivit Institutului Cultural Român, evenimentul reunește o expoziție documentară, proiecția unui film dedicat suveranei și o serie de conferințe consacrate rolului acesteia în promovarea imaginii României pe plan internațional.

„Prin discursurile și prezența sa publică, Regina Maria a contribuit decisiv la consolidarea prestigiului internațional al României, transformând această călătorie într-un moment de referință al diplomației culturale românești”, au transmis reprezentanții ICR.

Programul evenimentului

Programul include expoziția „100 de ani – Vizita Reginei Maria a României în America (1926–2026)”, realizată de Muzeul Național Cotroceni în parteneriat Institutului Cultural Român.

Cele 20 de panouri fotodocumentare urmăresc itinerariul vizitei efectuate de Regină, între 18 octombrie și 24 noiembrie 1926, în Statele Unite și Canada, întâlnirile oficiale și ecoul pe care acestea l-au avut în presa vremii.

În cadrul manifestării va fi proiectat documentarul „Maria, Inima României”, regizat de John Florescu, care evidențiază rolul suveranei în timpul Primului Război Mondial, contribuția la Conferința de Pace de la Paris și implicarea în promovarea intereselor României Mari.

Programul va include o sesiune de dialoguri și conferințe dedicate personalității suveranei, la care vor participa realizatorul John Florescu și dirijorul Cristian Măcelaru.

Organizarea proiectului aparține Aspen Institute România și Friends of Romania Foundation, cu sprijinul Fundației Renașterea și al Institutului Cultural Român.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro