IPS Laurențiu a sfințit noua biserică a Mănăstirii Turnu Roșu: A primit al doilea hram închinat Sf. Andrei Șaguna

Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a sfințit duminică noua biserică a Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Turnu Roșu, județul Sibiu. Cu acest prilej, lăcașul de cult a primit al doilea hram, închinat Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.

După slujba de sfințire, Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a fost citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel din Duminica Migranților Români.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a explicat semnificația sfințirii unui lăcaș de cult și a arătat că noua biserică devine un spațiu al comuniunii.

„Ceea ce Dumnezeu ne-a oferit nouă, noi i-am înapoiat, pentru că noi suntem mâna lui Dumnezeu prin care s-a făcut această lucrare”.

„Numai Dumnezeu ştie cât efort, câtă dragoste, câtă chibzuinţă, câtă aşteptare, de ani de zile, s-au adunat până să se ajungă la acest moment binecuvântat”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

Recunoștință pentru ctitori

La finalul Sfintei Liturghii, arhimandritul Petroniu Tănase, starețul Mănăstirii Turnu Roșu, a mulțumit Mitropolitului Ardealului pentru slujire, precum și tuturor celor care au sprijinit edificarea bisericii.

„Prin rugăciunile şi binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Voastre, acest sfânt locaş a devenit pe deplin casă a lui Dumnezeu, loc al prezenţei harului dumnezeiesc şi al întâlnirii omului cu Hristos”, a spus părintele stareț.

În cadrul evenimentului, arhimandritului i-a fost conferit titlul de cetățean de onoare al comunei Racovița, pentru contribuția sa la revigorarea vieții monahale din zonă. Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu i-a acordat distincția „Crucea Șaguniană pentru clerici”, cea mai înaltă distincție a de Mitropoliei Ardealului.

Primarul comunei Racovița, Andreea Voicu, a evidențiat importanța momentului pentru generațiile viitoare: „Este o zi de mare binecuvântare, în care s-a sfinţit biserica mănăstirii şi s-a pus temelia pentru viitorul creştinesc al zonei noastre”.

Mănăstirea Turnu Roșu

Mănăstirea Turnu Roșu este atestată documentar din anul 1601, însă vechea vatră monahală a fost distrusă în anul 1761, în timpul campaniei de desființare a mănăstirilor ortodoxe din Transilvania.

În secolul al 19-lea, credincioșii din localitate au ridicat pe locul vechii mănăstiri o bisericuță, devenită ulterior monument istoric.

Așezământul monahal a fost reînființat după 1989, iar în 2009 Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a pus piatra de temelie a noii biserici, a cărei sfințire a avut loc în acest an.

Foto credit: Mitropolia Ardealului