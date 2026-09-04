IPS Ioachim le-a spus tinerilor că tehnologiile se schimbă, dar Hristos rămâne Același

„Tehnologiile se schimbă, societățile se schimbă și limbajele se schimbă. Hristos rămâne însă Același ieri și azi și în veci, iar Evanghelia Sa rămâne mereu nouă și înnoitoare”, le-a spus miercuri Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului participanților la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Băcăuani.

După ce au participat la atelierele interactive care au avut în centru tema familiei și a comunității, găzduite de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, participanții s-au întâlnit cu chiriarhul locului și cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul la Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău.

Mesajul chiriarhului

Pornind de la sensul cuvântului „entuziasm”, care trimite la prezența și lucrarea lui Dumnezeu în om, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim i-a îndemnat pe tineri să-și păstreze puterea de a căuta, de a visa și de a transforma lumea, oferindu-i însă o direcție întemeiată pe valorile Evangheliei.

Ierarhul s-a referit la provocările pe care lumea digitală și dezvoltarea inteligenței artificiale le aduc generației tinere, arătând că progresul tehnologic trebuie însoțit de responsabilitate și discernământ.

„Lumea vă va oferi nenumărate răspunsuri, unele venind de la oameni, altele de la algoritmi. Veți avea acces la mai multă informație decât a avut probabil orice generație înaintea voastră”, a spus părintele arhiepiscop.

„Dar tocmai de aceea veți avea nevoie, poate mai mult decât oricând, de discernământ. Nu trebuie să vă temeți de lumea în care trăiți, ci să intrați în ea cu inteligență, cu libertate și, mai ales, cu conștiință.”

Mesajele partenerilor

Au urmat mesajele transmise de instituțiile partenere ale evenimentului, transmise de: Cristina-Ionela Breahnă-Pravăț, Președinta Consiliului Județean Bacău; Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, primarul municipiului Bacău; Valentin Zichil, prorectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

În continuare, Părintele Episcop vicar Teofil Trotușanul le-a mulțumit tinerilor pentru participare și împreună-rugăciune.

„Aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru că în această zi ați venit în Bacău și mai ales ați venit să fim împreună în comuniune de rugăciune”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul și-a reiterat îndemnul pentru tineri de a nu uita mesajul de la Liturghie: Hristos în mijlocul nostru și răspunsul la el: Este și va fi. „Acest mesaj sper să vă rămână în inimă și să-l duceți la casele dumneavoastră”, a spus părintele episcop vicar.

Conferință cu Pr. Bogdan Tătaru-Cazaban

Manifestarea a continuat cu o conferință susținută de Părintele Profesor Bogdan Tătaru-Cazaban.

Părintele Profesor Bogdan Tătaru-Cazaban a prezentat discernământul ca pe o adevărată artă a alegerii, care trebuie educată și cultivată de-a lungul vieții. Pornind de la învățătura Sfântului Vasile cel Mare, el a arătat că mintea omului poate fi asemănată unei balanțe chemate permanent să cântărească lucrurile și alegerile, iar discernământul presupune vigilență, cumpănire și deprinderea de a alege bine:

„Discernământul este un cuvânt care vine din grecește, diakrisis, adică separare. A discerne înseamnă a distinge un lucru de altul, o situație de alta, a evalua corect, a judeca corect. Și în Biserică el mai este numit și dreapta socoteală sau dreapta socotință”, a spus părintele profesor.

O idee importantă a conferinței a vizat formarea discernământului încă din tinerețe: „Însă noi putem să ne exersăm în tinerețe, în prima tinerețe, și să învățăm cum să facem alegerile bune înainte de a le face”, a subliniat preotul.

În partea finală, vorbitorul a mutat reflecția de la simpla capacitate omenească de a judeca la dimensiunea duhovnicească a discernământului, subliniind că acesta este, în cele din urmă, un dar legat de prezența și lucrarea lui Dumnezeu în viața omului.

Evenimentul s-a încheiat cu un concert al trupei Artizan din Bacău.

Despre ITOB 2026

Aproximativ o mie de tineri au participat miercuri la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Băcăuani (ITOB) 2026, care a debutat cu participarea la Sfânta Liturghie și a continuat cu ateliere interactive pe tema formării pentru familie și comunitate.

Manifestarea a fost organizată în cadrul „DISCERNĂMÂNT – Program județean de educație și formare a tinerilor pentru promovarea valorilor etice în contextul lumii contemporane (ITOB 2026)”, cofinanțat de Consiliul Județean Bacău și în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Asociația „Patmos” Onești și ASCOR Bacău.