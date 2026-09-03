Peste o mie de tineri s-au reunit la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Băcăuani 2026

Peste 1.000 de tineri din județul Bacău au participat joi la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Băcăuani (ITOB) 2026, eveniment dedicat formării, comuniunii și promovării valorilor creștine și etice în rândul tinerei generații.

Întâlnirea a început cu Sfânta Liturghie oficiată în două biserici importante din municipiul Bacău: la Biserica Tineretului, unde slujba a fost oficiată de Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, și la Biserica Precista, unde slujba a fost oficiată de Arhim. Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor și schiturilor din eparhie.

Rugăciune și binecuvântare

„Cucernici părinți și iubiți tineri, am săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la începutul acestei zile deosebite, dedicate întâlnirii dintre tineri, dar mai ales întâlnirii între tineri și Domnul Iisus Hristos. De aceea, tuturor, vă spunem bine ați venit la această întâlnire în orașul Bacău, tineri din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului!”, a spus la final Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

„Înainte de a continua programul care s-a pregătit pentru voi în această zi frumoasă, deoarece ne aflăm și la începutul unui nou an școlar și toți sunteți în diverse stadii de studii, o să citim și o rugăciune specială de binecuvântare pentru noul început de an școlar, îndemnându-vă să fiți silitori și cuvântul lui Dumnezeu sau logosul, înțelepciunea cea dumnezeiască, să fie cea care să vă conducă.”

Mulțumiri adresate ierarhului și organizatorilor

Părintele Ciprian Eugen Ciuche, Protopop de Bacău, i-a mulțumit ierarhului pentru implicarea în proiectele eparhiale dedicate tinerilor.

„Ne-am întâlnit în această biserică 500 de tineri iar la Biserica Precista alți 500 de tineri, cu preoții care i-au coordonat și i-au adus aici spre a fi în comuniune cu tinerii din întreaga eparhie, tineri care au venit să fie în comuniune frățească și dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele”, a precizat părintele protopop.

„Vă mulțumim pentru faptul că sprijiniți și coordonați activitățile catehetice, misionare și pastorale eparhiale care duc în sufletele lor această învățătură creștină!”

După Sfânta Liturghie, tinerii s-au îndreptat către Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, partener al proiectului, unde au avut loc atelierele tematice dedicate formării și dialogului.

Ateliere tematice

Peste 30 de formatori, preoți, preotese și specialiști în domeniul psihologiei au coordonat sesiunile de formare și atelierele, a căror tematică a fost în strânsă legătură cu Anul omagial al pastorației familiei creștine.

Prin caracterul dinamic și interactiv al atelierelor, participanții au fost invitați să privească din perspective diferite provocările pe care le poate întâmpina o familie, să identifice posibile soluții și să înțeleagă importanța discernământului în alegerile și relațiile care construiesc viața de familie.

Scopul întrunirii și al activităților dedicate a fost să ajute tinerii să înțeleagă mai bine realitățile societății actuale și să își formeze capacitatea de a face alegeri responsabile, întemeiate pe valori și principii.

După dezbateri și formări, programul manifestării a continuat la Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău.

Despre ITOB 2026

Ediția din acest an a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși Băcăuani (ITOB) a avut tema „DISCERNĂMÂNT – Program județean de educație și formare a tinerilor pentru promovarea valorilor etice în contextul lumii contemporane (ITOB 2026)”, iar proiectul a fost cofinanțat de Consiliul Județean Bacău, în baza Legii nr. 350/2005.

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