O icoană care a supraviețuit unui incendiu încurajează solidaritatea cu o familie numeroasă din jud. Botoșani

„Uneori, chiar și după cel mai mare dezastru, rămâne ceva care ne amintește să nu ne pierdem speranța. Această icoană a fost găsită de pompierii botoșăneni într-o cameră mistuită de incendiu, unde aproape totul fusese distrus. Ea a rămas parțial intactă”, au scris recent pe Facebook reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani.

Incendiul a mistuit casa făcută cu multă trudă a unei familii cu șase copii din localitatea Agafton, în comuna botoșăneană Curtești. Totuși, chipul Pruncului Iisus pictat în icoană a rămas nemistuit de flăcări – ca un mesaj de speranță, au remarcat pompierii botoșăneni.

„Pentru unii poate fi o simplă întâmplare, pentru alții un semn. Indiferent de felul în care alegem să privim această imagine, ea ne amintește că speranța, credința și puterea de a merge mai departe pot supraviețui chiar și celor mai grele încercări”, au transmis reprezentanții ISU.

O icoană pictată de tatăl a șase copii

Preoteasa Anamaria Macuc, soția Părintelui Marian Macuc, parohul Bisericii Pacea din municipiul Botoșani, cunoaște de mai mulți ani familia afectată și a scris pe rețelele sociale povestea icoanei.

„Minune în mijlocul scrumului: Pompierii botoșăneni au găsit o icoană, pictată de tatăl copiilor, rămasă parțial intactă. Este mărturia vie că speranța nu moare și că această familie nu este singură!” a scris doamna preoteasă.

„În doar câteva clipe, flăcările au mistuit munca, sacrificiul și speranța unei familii deosebite: doi părinți credincioși și harnici, alături de cei cinci copii ai lor (cel mai mic având doar doi ani). Mama poartă acum în pântece o nouă viață, pe cel de-al șaselea copil.”

O casă făcută cu trudă, mistuită de flăcări

Anamaria Macuc subliniază că familia a muncit 15 ani pentru a-și construi casa și a o dota cu cele necesare și a lansat un apel la solidaritate pentru a ajuta la refacerea acestui cămin.

„Povestea lor este una a jertfei de zi cu zi: 15 ani de muncă pentru a ridica această casă pentru copiii lor (cinci băieți), cărămidă cu cărămidă și care încă nu era finalizată. Au strâns leu cu leu și s-au bucurat de fiecare etapă, fericiți că vor avea un loc al lor, unde copiii să crească și să se dezvolte armonios”, a scris soția parohului botoșănean.

„Acum, când se apropiau de finalizarea anumitor etape ale lucrărilor, s-a abătut această nenorocire. Acești oameni nu au cerut niciodată nimic. Au muncit cu credință și dragoste, iar astăzi sunt neputincioși în fața unei realități crunte.”

Doamna preoteasă Anamaria Macuc îi îndeamnă pe toți cei care pot face binele să se implice în sprijinirea familiei. Ea face apel la donații în bani sau materiale de construcție: „Haideți să nu-i lăsăm singuri în fața acestei nenorociri! Distribuie și ajută cu cât de puțin!”

Anul 2026 este declarat Anul pastorației familiei creștine în Patriarhia Română.

Părintele Marian Macuc și soția, Anamaria, sunt implicați de mulți ani în acțiuni de sprijin pentru familii și mame. Ei au cununat multe familii la început de drum, iar Parohia Pacea pune la dispoziție gratuit o garderobă socială și implică numeroși voluntari în sprijinirea cazurilor sociale din oraș și din împrejurimi.

Donează

Contactează familia

Tel.: +40 754 377 077

La Biserica Pacea

Cu mențiunea „casa arsă” pe plic sau pachet, pot fi lăsate la Casa „Sfânta Irina” de la Biserica Pacea din Botoșani, de marți până duminică, între orele 09:00 și 16:20 (telefon voluntar: +40 722 179 366).

Transfer bancar

Cont IBAN: RO85BTRLRONCRT0288072801

Titular: Dascălu Roxana Simona

Banca: Banca Transilvania

Foto credit: Facebook / Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani – ISU Botoșani