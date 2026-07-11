Nevoie de solidaritate cu o familie numeroasă care se apropie de realizarea visului: vindecarea a doi dintre cei 6 copii

În Anul omagial al pastorației familiei creștine, Basilica.ro readuce în atenție o familie deosebită. Cristinel și Valentina Rusu au șase copii, dintre care doi – Ioan și Teodor – suferă de o boală neurodegenerativă rară, depistată la doar 25 de persoane în toată lumea.

În timp ce se străduiesc să aibă grijă de toți copiii lor, inclusiv de cei doi cu nevoi speciale, părinții au căutat un tratament pentru tipul 4J al bolii Charcot-Marie-Tooth (CMT4J), de care suferă Ioan și Teodor. Corpul lor nu produce o proteină esențială pentru funcționarea sistemului nervos, ceea ce duce în timp la paralizie și pierderea capacităților senzoriale.

După ce au aflat că vindecarea este posibilă, părinții au lansat o campanie de strângere de fonduri cu un obiectiv ambițios: să colecteze 2 milioane de euro pentru realizarea terapiei genetice prin care ADN-ul copiilor s-ar putea repara printr-o simplă injecție.

Darul de Crăciun al copiilor: speranța

„Dragă Moș Crăciun, te rog să ne aduci tratamentul pentru Ioan și Teodor”, i-a scris Moșului Maria Rusu, sora în vârstă de 8 ani a celor doi băieți.

Concertul caritabil de Crăciun al Asociației Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) din Facultatea de Teologie din București a promovat cauza familiei, iar de atunci, suma adunată în contul tratamentului a ajuns la 1,64 milioane de dolari.

Părinții – Cristinel Rusu, inspector eparhial la Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și Valentina Rusu, medic specialist în Medicină internă și ecografist – au distribuit neobosit postări despre campanie, iar comunitățile din țară și din diaspora s-au mobilizat, astfel că, în prezent, familia mai are de strâns 360.000 de dolari.

Solidaritate

„La concertul caritabil de colinde ținut în preajma Crăciunului la Palatul Patriarhiei, i-am invitat pe cei din sală să devină prietenii lui Ioan și Teodor prin rugăciunile și ajutorul lor concret. Această rugăminte a noastră s-a răspândit în toată România și au început să ne sune oameni necunoscuți, să ne spună că sunt alături de noi și ne poartă în rugăciunile lor, ca să reușim să facem rost de banii necesari achiziționării tratamentului copiilor noștri”, relatează Valentina Rusu.

„Din toate suferințele personale pe care mi le-au relatat, mi-am dat seama că acești oameni își doreau din totul sufletul ca Ioan și Teodor să se vindece.”

Mama copiilor spune că, deși au trecut șase luni de la Crăciun, oamenii încă îi mai sună și se interesează atât de mersul campaniei, cât și de sănătatea copiilor.

„Mulți dintre cei care ne-au contactat au trecut la rândul lor prin încercări și au simțit nevoia să ne arate prin susținerea lor că nu suntem singuri în această încercare grea. Puterea cu care au trecut peste suferințele vieții ne-a încurajat și dragostea lor ne-a mângâiat inimile”, mai spune Valentina Rusu.

„Țin să menționez că ne-au ajutat atât oameni cu posibilități financiare, adevărați filantropi și binefăcători, cât și persoane în vârstă, pensionari, care, dată fiind condiția lor socială, au făcut eforturi enorme pentru a sprijini cauza noastră.”

Finalizarea colectei, un efort serios

Ultimele sute de mii de dolari vor fi probabil cel mai greu de strâns, după ce familia a bătut la toate ușile. Basilica.ro i-a întrebat cum au reușit să păstreze vie speranța.„Când ai doi copii bolnavi, nu poți spera decât într-un miracol. Ioan, care are 14 ani, își dorește să se vindece ca în cărțile de povești, printr-o minune”, relatează Valentina Rusu.

„Sute de mii de români s-au alăturat dorinței noastre de a ne salva copiii, iar rugăciunea celor care ne-au sprijinit, făcută cu iubire, ne-a întărit și nu ne-a lăsat să privim înapoi. Am simțit că nu trebuie să ne gândim că nu vom reuși, ci doar la faptul că, dacă Dumnezeu va vrea, nimic nu va fi cu neputință.”

Sub presiunea timpului

Din păcate, în ultimele șase luni, boala „a mai rupt” puțin din sănătatea copiilor.

„Se împlinește un an de când Teodor nu mai poate merge singur. În momentul de față se poate deplasa doar cu sprijin și din ce în ce mai greu. Am reușit să depășim perioada iernii fără episoade de răceală care să-l slăbească prea mult”, spune Valentina Rusu.

„Acum suntem într-o perioadă de stagnare relativă a afecțiunii și sperăm din suflet să reușim să strângem cât mai rapid restul de bani, înainte ca boala să avanseze și mai mult. Îmi doresc ca cei care citesc aceste rânduri să înțeleagă că, în ciuda faptului că am strâns peste trei sferturi din sumă, totuși timpul nu este de partea noastră și trebuie să strângem restul banilor cât mai repede.”

Cu toate că timpul curge în defavoarea lui Ioan, băiatul mai mare, el nu-și pierde bucuria de a trăi. În toate fotografiile uimește veselia lui molipsitoare, bucuria lui de a trăi și de a fi împreună cu ceilalți, hrănindu-se din iubirea lor.

„Celor care ne-au ajutat și care ne ajută în continuare nu vom putea niciodată să le răsplătim îndeajuns”, spune mama lui. „Cred că ei îl îndatorează pe Domnul, iar El știm că nu rămâne niciodată dator.”

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene (deschidere articol)