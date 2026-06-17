Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el: Campanie aniversară pentru bursele Pro Vita Iași

Campania de strângere de fonduri pentru bursele Pro Vita Iași se intitulează anul acesta „Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el!”. La un deceniu de la instituirea acestor burse oferite de Arhiepiscopia Iașilor copiilor din familii numeroase, foști și actuali bursieri devin ambasadori ai programului.

Mărturiile beneficiarilor arată că încrederea și ajutorul primite la momentul potrivit le-au influențat în bine parcursul personal și profesional.

Mărturii

Beatrice, absolventă de Asistență Socială și pictor de icoane, vorbește despre cum sprijinul primit a ajutat-o să își urmeze parcursul profesional și să privească astăzi cu responsabilitate către generațiile care vin după ea.

Emanuel, student în anul al V-lea la Facultatea de Arhitectură, își amintește anii în care făcea sute de kilometri pentru a participa la pregătirea necesară admiterii și vorbește despre oamenii care i-au fost alături la început de drum.

Georgiana studiază management medical la Berlin. Crescută într-un sat din județul Botoșani, vorbește despre curajul de a merge mai departe atunci când puțini oameni cred în șansele tale.

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Obiectivele din acest an

Pentru anul școlar 2026–2027, obiectivul campaniei este oferirea a 140 de burse și forme de sprijin educațional pentru copiii și tinerii care provin din familii numeroase – cu minimum șapte copii – din județele Iași, Botoșani și Neamț.

Dintre acestea, 100 sunt burse de merit destinate elevilor și studenților cu rezultate bune la învățătură, iar 40 sunt burse de sprijin material, dedicate prevenirii abandonului școlar. Până la jumătatea lunii iunie au fost acoperite fondurile necesare pentru 48 dintre cele 140 de burse propuse.

„În spatele acestor cifre se află copii și tineri care învață, se pregătesc pentru examene, visează să devină profesori, medici, artiști, ingineri sau specialiști în diferite domenii și care au nevoie de susținere pentru a-și continua drumul prin educație”, transmit reprezentanții Pro Vita Iași.

„Poveștile lor sunt diferite, însă au un lucru în comun: la un moment dat, cineva a ales să creadă în ei. Astăzi, acești tineri îi invită pe oameni să ofere aceeași șansă unei noi generații de bursieri.”

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Prin transfer bancar

LEI: RO08CECEIS1030RON1014342, CEC Bank

EURO: RO68CECEIS10C1EUR1103231

Cod SWIFT: CECERO, CEC Bank

Titular: Arhiepiscopia Iașilor

Cu mențiunea: Burse de studiu

Numerar: La sediul Departamentului Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilordin Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14, Iași.

Persoană de contact: Otilia Palade, Director executiv Pro Vita Iași – Tel. 0757.039.313

Sursa foto: Youtube / Pro Vita Iași