Ierarhi ortodocși din Franța și Benelux vor organiza la Paris o zi de rugăciune dedicată ocrotirii Creației

Ierarhi ortodocși din Franța și Benelux vor organiza în data de 12 septembrie, la Paris, o zi de rugăciune și reflecție dedicată ocrotirii Creației, potrivit site-ului Orthodoxie.com.

Manifestarea va avea loc la Catedrala „Sfinții Arhangheli” a Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale, începând cu ora 16:00.

Activitatea este organizată de Adunarea Episcopilor Ortodocși din Franța (AEOF) și Conferința Episcopală Ortodoxă din Benelux (CEOB), sub genericul „Și Dumnezeu a văzut că toate erau bune” (Facerea 1, 31).

Dialog despre ocrotirea Creației

Programul va începe cu o rugăciune de mulțumire, urmată de mesajele de întâmpinare adresate participanților de Mitropolitul Dimitrie al Franței și Mitropolitul Athenagora al Belgiei și Exarhul Țărilor de Jos și al Luxemburgului (Patriarhia Ecumenică).

De la ora 16:45 sunt programate prelegeri, o masă rotundă și discuții pe tema ocrotirii Creației. Încheierea întâlnirii va fi marcată de cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, programat la ora 18:30.

Ziua de rugăciune va continua cu slujba Vecerniei Mari, de la ora 19:00, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Athenagora.

La manifestare vor participa reprezentanți ai Institutului de Teologie Ortodoxă „Apostolul Pavel”, ai Institutului de Teologie Ortodoxă „Saint-Serge” și ai Centrului de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” al Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale.

Catedrala „Sfinții Arhangheli” este situată pe rue Jean-de-Beauvais, nr. 9, Paris.