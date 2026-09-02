Arhim. Maxim Drăguț, Arhiereul vicar ales al Episcopiei Italiei, va fi hirotonit la Montacalieri

Arhimandritul Maxim Drăguț, Arhiereul vicar ales al Episcopiei Italiei, va fi hirotonit în Parohia „Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia” din orașul italian Moncalieri, de lângă Torino. Slujbele se vor desfășura în perioada 7-8 septembrie.

Programul va începe în seara zilei de luni, 7 septembrie, când va fi oficiată Vecernia Mare programată la ora 18:00, și ipopsifierea, la ora 19:00.

În ziua de 8 septembrie, de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, va fi săvârșită Utrenia, la ora 07:00, urmată de mărturisirea de credință a candidatului, începând cu ora 08:30.

De la ora 09:30 vor urma Sfânta Liturghie și hirotonia noului arhiereu vicar al Episcopiei Italiei de către Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Alegerea arhimandritului Maxim Drăguț de către Sfântul Sinod a avut loc în ședința din 2 iulie. Noul ierarh va purta numele titulatura de „Danubianul” și va sluji alături de Episcopul Siluan al Italiei.

Scurtă biografie

Arhimandritul Maxim Drăguț s-a născut în data de 10 aprilie 1988. A absolvit Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București și Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din Suceava. Ulterior, a urmat două programe de masterat la Iași (2014-2016) și la București (2019-2021).

În anul 2025 și-a susținut doctoratul la Academia de Studii Economice din București, cu teza „Continuitate și înnoire în managementul eclezial. Managementul de performanță în Mitropolia Moldovei și Bucovinei”.

În 2013 a intrat ca frate la Mănăstirea Sihăstria Putnei. A fost tuns în monahism în 2015 și a îndeplinit mai multe ascultări administrative în cadrul așezământului monahal, între care ghid, casier, econom și coordonator al cancelariei.

În 2018 a fost hirotonit ierodiacon de Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, iar în 2020 ieromonah. În 2021 a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar în august 2025 a fost hirotesit arhimandrit de Episcopul Siluan al Italiei.

Din 2024 slujește la Paraclisul Episcopal „Sfântul Ioan Evanghelistul” de la Centrul Eparhial din Roma. În prezent, Arhimandritul Maxim Drăguț este Consilier eparhial în cadrul Sectorului economic-financiar al Episcopiei Italiei și coordonează Centrul pastoral „Sfântul Maxim de Torino”.