Declarația de la Chișinău: Limba română este una și aceeași pe ambele maluri ale Prutului

Într-o Declarație transmisă luni, de Ziua Limbii Române, agenției de știri Moldpres, Consiliul Academic Român reafirmă „adevărul stabilit de lingvistică, filologie și istorie: limba vorbită de populația majoritară din Republica Moldova este limba română. Limba română este una și aceeași pe ambele maluri ale Prutului, în diversitatea firească a graiurilor sale regionale”.

„Denumirile din anumite perioade istorice – de exemplu, numele de limba moldovenească –, impuse și promovate în mod artificial de către foștii ocupanți, nu pot modifica identitatea științific demonstrată a limbii române.”

„Limba română nu este numai un mijloc de comunicare. Ea reprezintă un depozitar al memoriei colective, un spațiu al creației și al gândirii, un element fundamental al identității și una dintre cele mai puternice punți între oamenii care locuiesc pe cele două maluri ale Prutului”, mai transmite instituția de știință și cultură.

Privind spre trecut și spre viitor

Consiliul Academic Român face referire la istoria Basarabiei, inclusiv la anexarea acesteia de către Imperiul Rus în 1812 și la consecințele Pactului Ribbentrop–Molotov din 23 august 1939.

Potrivit academicienilor, în pofida frontierelor, ocupațiilor, deportărilor, represiunilor și politicilor de deznaționalizare, continuitatea limbii și culturii române în spațiul dintre Prut și Nistru a rămas constantă.

Decizia reunirii aparține cetățenilor

Consiliul Academic Român propune intensificarea cooperării dintre instituțiile academice, educaționale și culturale din România și Republica Moldova, prin programe comune de cercetare, promovarea limbii și a patrimoniului cultural comun, mobilitatea elevilor, studenților și cercetătorilor, precum și dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul educației și culturii.

În ceea ce privește viitorul relațiilor dintre România și Republica Moldova, Consiliul precizează că orice decizie privind o eventuală reîntregire politică și statală aparține cetățenilor și instituțiilor democratice ale celor două state.

„Reîntregirea spirituală și culturală trebuie să preceadă și să pregătească orice formă de reîntregire instituțională pe care generațiile prezente sau viitoare o vor decide în mod democratic”, precizează reprezentanții Consiliului Academic Român.

Despre instituție și Ziua Limbii Române

Consiliul Academic Român este o platformă de cooperare științifică și academică interinstituțională lansată în martie 2026, sub egida Academiei Române și a Academiei de Științe a Moldovei.

România și Republica Moldova au sărbătorit luni Ziua Limbii Române. Inspirată de un poem al lui Alexei Mateevici, sărbătoarea își are originile în perioada Renașterii Naționale din Republica Moldova.

În 1989, în urma presiunii exercitate de zecile de mii de oameni reuniți la prima Mare Adunare Națională, limba română a fost proclamată limbă de stat a RSS Moldovenești și s-a revenit la grafia latină.