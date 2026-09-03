Academia Română l-a omagiat pe Ioan Bianu la 170 de ani de la naștere

Academia Română și Biblioteca Academiei Române au omagiat miercuri personalitatea academicianului Ioan Bianu, la împlinirea a 170 de ani de la nașterea sa. În cadrul sesiunii comemorative au fost evocate contribuțiile cărturarului la dezvoltarea Bibliotecii Academiei Române și la cultura română.

La sesiunea omagială au participat membri ai Academiei Române, reprezentanți ai Bibliotecii Academiei Române, ai Universității din București, ai Muzeului Național al Literaturii Române, precum și oficialități din județul Alba și din comuna Valea Lungă, localitatea de care aparține satul natal al lui Ioan Bianu.

Directorul general al Bibliotecii Academiei Române, Nicolae Noica, a evidențiat legătura strânsă dintre Ioan Bianu și instituția pe care a condus-o timp de peste jumătate de secol.

„Mai bine de 50 de ani în fruntea aceleiași instituții înseamnă longevitate, pasiune și simț al datoriei, înseamnă identificarea totală cu nobila misiune. Iar de aceste lucruri a fost capabil un singur om, Ioan Bianu”, a afirmat Nicolae Noica.

O personalitate emblematică a culturii române

Academicianul Wilhelm Dancă a descris personalitatea lui Ioan Bianu drept una dintre figurile legendare ale culturii române și a subliniat rolul profesorilor Ioan Micu Moldovan și Timotei Cipariu în formarea sa intelectuală.

Potrivit acestuia, Ioan Micu Moldovan i-a insuflat dragostea pentru limba și istoria românilor, iar Timotei Cipariu, considerat părintele filologiei românești, i-a cultivat pasiunea pentru carte și cercetare, care avea să-i marcheze întreaga activitate.

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a evocat satul Făget, locul nașterii lui Ioan Bianu, și rolul pe care l-au avut școlile Blajului în formarea viitorului academician.

Acesta a amintit că Școala Gimnazială „Ioan Bianu” din Valea Lungă îi poartă numele, iar comunitatea locală păstrează vie memoria cărturarului. Totodată, Nicolae Noica și-a exprimat dorința ca, în viitor, în satul natal al lui Ioan Bianu să fie amenajat un muzeu dedicat vieții și operei sale.

Expoziție și lansare de carte

Sesiunea omagială a fost urmată de vernisajul expoziției „Ioan Bianu – fondatorul bibliotecii moderne românești” și de lansarea volumului aniversar „Dincolo de rafturi. Povestea lui Ioan Bianu”, organizate în Sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române.

Expoziția, realizată de Serviciul Manuscrise – Carte Rară al Bibliotecii Academiei Române, poate fi vizitată până în 9 septembrie, între orele 9:00 și 14:00, accesul publicului fiind gratuit.

Manifestările dedicate împlinirii a 170 de ani de la nașterea lui Ioan Bianu vor continua în perioada 5–6 septembrie în județul Alba, la Făget, satul natal al academicianului, și la Alba Iulia.