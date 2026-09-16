Credința însoțește Drumul Talienilor: 14 troițe au fost sfințite pe traseul spre Pasul Stânișoara

Un număr de 14 troițe amplasate de-a lungul Drumului Talienilor, spre Pasul Stânișoara, au fost sfințite duminică.

La manifestare au fost prezenți clerici, persoane din comunitățile din zonă și reprezentanți ai autorităților locale.

Participanții au parcurs împreună o porțiune din traseul care leagă comuna Mălini din județul Suceava de comuna Borca din Neamț și pe care au fost amplasate noile troițe.

Reprezentanții Asociației Potaissa Art au transmis într-o postare pe pagina de Facebook importanța patrimoniului spiritual din zona Drumului Talienilor, „un loc de poveste, în care credința, tradiția și natura se întâlnesc”.

„Felicitări tuturor celor care au făcut posibil acest proiect și celor care au fost prezenți! Drumul Talienilor nu este doar un drum prin munți. Este un drum prin istorie, credință și frumusețea Bucovinei și a Moldovei”, au mai precizat reprezentanții asociației.

Drumul Talienilor

Drumul Talienilor, unul dintre traseele montane cu o istorie de peste un secol din zona Moldovei, leagă Valea Moldovei de Valea Bistriței și traversează peisaje montane din județele Neamț și Suceava pe o distanță de 55 de kilometri.

A fost construit între anii 1902 și 1914, la inițiativa Regelui Carol I, având inițial atât o importanță militară, cât și una comercială. Denumirea provine de la meșterii italieni care au participat la lucrări și pe care localnicii îi numeau „talieni”. În amintirea acestora, a fost ridicată Crucea Talienilor.

Zona a fost scena unor confruntări militare în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în care și-au pierdut viața sute de soldați, iar traseul este asociat și cu romanul „Baltagul” de Mihail Sadoveanu, fapt care i-a atras numele simbolic de „Drumul Vitoriei Lipan”.

Traseul traversează păduri și pajiști alpine, oferind priveliști asupra peisajului montan. În Pasul Stânișoara, aflat la limita dintre județele Neamț și Suceava, sunt prevăzute amenajarea unei porți de intrare, a unei parcări și a unui punct de belvedere.

Drumul Talienilor a trecut în ultimii ani printr-un proces de modernizare.