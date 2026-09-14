Crucea trebuie să ne însoțească din biserică în viața noastră de fiecare zi, subliniază PS Paisie Sinaitul

„Crucea trebuie să ne însoțească din biserică în viața noastră de fiecare zi”, a subliniat luni Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, la hramul Mănăstirii Caraiman.

Preasfinția Sa a explicat că cinstirea Sfintei Cruci nu este doar amintirea unei suferințe din trecut, ci mărturisirea iubirii lui Dumnezeu, descoperită prin jertfa și Învierea lui Hristos: „Este însăși inima Evangheliei și a credinței noastre”.

„Nu poate fi despărțită de Hristos Cel înviat, după cum Învierea nu poate fi despărțită de Crucea pe care Hristos a primit-o pentru mântuirea noastră”.

Ierarhul a arătat că prin Hristos, instrumentul execuției devine „altar al mântuirii”, iar ceea ce părea a fi o înfrângere se descoperă drept biruință asupra păcatului și a morții, devenind „un mare paradox”: „Locul răstignirii a devenit locul în care iubirea lui Dumnezeu s-a arătat mai puternică decât păcatul, decât ura și chiar decât moartea”.

„În Cruce se descoperă puterea iubirii care rămâne iubire chiar și atunci când este respinsă, batjocorită și răstignită”, a spus Preasfinția Sa.

Semnul iubirii lui Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a explicat ce înseamnă pentru creștin porunca Mântuitorului de a-și lua crucea și de a-I urma: „Este, în același timp, jertfă, ascultare, iubire, vindecare și biruință”.

„A purta crucea înseamnă să rămânem în iubire, adevăr, credință și nădejde chiar atunci când viața ne pune înainte suferință, durere și încercare”.

„Crucea adevărată începe acolo unde iubirea începe să ne coste ceva: atunci când ierți, deși ai fi putut să te răzbuni; când spui adevărul, deși minciuna te-ar avantaja; când ajuți un om care nu-ți poate răsplăti nimic”, a mai spus ierarhul.

Totodată, Episcopul vicar patriarhal a atras atenția că semnul Crucii nu trebuie redus la un gest exterior: „Crucea nu este amuletă și nu este magie. Este mărturisire de credință”.

„Atunci când ne însemnăm cu Sfânta Cruce, mărturisim că aparținem lui Hristos, că ne punem viața sub semnul Sfintei Treimi și că mântuirea noastră este în Hristos Cel răstignit și înviat”.

Un nou slujitor pentru Mănăstirea Caraiman

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul hramului așezământului monahal. Totodată, monahul Benedict Cursaru de la Mănăstirea Caraiman a fost hirotonit diacon.

„Ziua de astăzi este pentru obștea acestei mănăstiri un prilej în plus de bucurie și de mulțumire adusă lui Dumnezeu. Un fiu al mănăstirii, părintele Benedict, a primit azi prin punerea mâinilor și venirea Duhului Sfânt harul primei trepte a preoției sacramentale: diaconia”, a spus ierarhul.

Noul slujitor al așezământului monahal este absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din București și al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, unde a urmat studiile de licență și master. A făcut ucenicie la Mănăstirea Crasna și a devenit frate la Mănăstirea Radu Vodă.

După un an, părintele Benedict Cursaru a ajuns la Mănăstirea Caraiman, unde îndeplinește ascultări liturgice și administrative și se ocupă de primirea pelerinilor și de activitățile dedicate tinerilor în cadrul taberelor de vară.

„Îl felicităm pe părintele ierodiacon Benedict și îi îi dorim o slujire mântuitoare pentru el și pentru cei pe care îi slujește”, i-a transmis la final Episcopul vicar patriarhal.