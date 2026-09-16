Liceul „Sfântul Antim Ivireanul” din București va fi modernizat printr-o investiție de aproape 32 de milioane de lei

Liceul Tehnologic „Sfântul Antim Ivireanul” din Sectorul 6 al Capitalei va beneficia de lucrări ample de modernizare, după semnarea contractului de finanțare pentru un proiect în valoare de 31,7 milioane de lei. Investiția urmărește îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru peste 700 de elevi și angajați ai unității de învățământ.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 6 din Capitală, proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 28,65 milioane de lei și prevede reabilitarea termică a clădirii, modernizarea instalațiilor, utilizarea surselor regenerabile de energie, reducerea consumului energetic și a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și creșterea confortului termic pentru desfășurarea activităților educaționale.

Lucrările sunt estimate să se desfășoare pe o perioadă de 27 de luni.

O școală cu tradiție

Actualul Liceu Tehnologic „Sfântul Antim Ivireanul” își are originile în vechile școli profesionale din București, instituția evoluând de-a lungul timpului prin mai multe reorganizări ale învățământului tehnic și profesional.

Astăzi, liceul școlarizează elevi de la nivel primar până la cel liceal și oferă calificări în domeniul serviciilor, cu profil în turism și alimentație, continuând tradiția formării profesionale începută în urmă cu mai multe decenii.

Potrivit autorităților locale, investiția va contribui la crearea unui mediu educațional modern și eficient din punct de vedere energetic, adaptat nevoilor actuale ale elevilor și cadrelor didactice.