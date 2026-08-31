Episcopul Macarie, omagiu pentru regele Harald al V-lea al Norvegiei: Îl pomenim cu recunoștință

Episcopul Macarie al Europei de Nord a oficiat duminică Sfânta Liturghie în Parohia din Oslo, unde a adus un omagiu regelui Harald al V-lea al Norvegiei, după mutarea sa în veșnicie. „Îl pomenim cu recunoștință”, a spus ierarhul.

„În aceste zile de doliu din Regatul Norvegiei, fiind răposat regele, am venit și în mijlocul norvegienilor dreptmăritori, și în mijlocul românilor”.

Episcopul Europei de Nord a arătat că evocarea suveranului norvegian se înscrie în practica Bisericii de a se ruga pentru cei care au avut responsabilități de conducere: „Îl pomenim așa cum îi pomenim pe toți cârmuitorii de pretutindeni”.

Totodată, Preasfințitul Părinte Macarie a subliniat legăturile create între comunitățile românești din Norvegia și credincioșii de diferite origini, amintind de diaconul norvegian Rasmus Nicolae și de alți slujitori din această țară.

„Avem o legătură atât de frumoasă toți, episcop, preoți, diaconi, credincioși, nu doar noi românii, ci și norvegienii”, a subliniat Preasfinția Sa.

La finalul slujbei, ierarhul i-a îndemnat pe copiii și tinerii Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” să rămână aproape de Hristos și de Biserică și să fie sprijin pentru familiile lor.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord