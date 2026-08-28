PS Macarie a transmis condoleanțe Familiei Regale a Norvegiei după mutarea în veșnicie a Regelui Harald al V-lea

Episcopul Macarie al Europei de Nord a transmis vineri, într-o postare pe pagina de Facebook, condoleanțe Familiei Regale a Norvegiei după mutarea în veșnicie a Regelui Harald al V-lea.

Ierarhul român și-a exprimat regretul la aflarea veștii: „Cu profundă tristețe am primit vestea trecerii din această viață a Majestății Sale”.

„În aceste clipe de doliu, transmitem Familiei Regale și întregului popor norvegian sincere condoleanțe, încredințându-i de rugăciunea noastră neîncetată”, a adăugat Episcopul Europei de Nord.

Preasfinția Sa a încheiat cu o rugăciune pentru fostul suveran și pentru cei îndoliați: „Dumnezeu să odihnească în pace sufletul Majestății Sale și să aducă mângâiere poporului norvegian îndoliat!”.

Regele Harald al V-lea

Născut în data de 21 februarie 1937, la reședința regală Skaugum, Harald a fost fiul Regelui Olav al V-lea și al Prințesei Märtha. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, familia regală norvegiană a părăsit țara după invazia germană, iar Harald, pe atunci în vârstă de trei ani, a ajuns împreună cu mama și surorile sale în Suedia și apoi în Statele Unite.

După revenirea în Norvegia, în 1945, a urmat studii la Oslo și la Academia Militară, iar ulterior a studiat la Balliol College, Oxford. În 1968 s-a căsătorit cu Sonja Haraldsen, cu care a avut doi copii, Prințesa Märtha Louise și Prințul Moștenitor Haakon.

A devenit rege în ziua de 17 ianuarie 1991, după moartea tatălui său, Olav al V-lea. Ceremonia de consacrare a Regelui și Reginei a avut loc în același an, la Catedrala Nidaros din Trondheim.

Regele Harald al V-lea a trecut în veșnicie vineri dimineață, la ora 06:35 (ora locală), la Spitalul Universitar din Oslo. A fost monarhul aflat cel mai îndelungat timp pe tron dintre suveranii europeni în funcție și a rămas șeful ceremonial al statului norvegian timp de peste trei decenii.

Foto credit: Curtea Regală a Norvegiei