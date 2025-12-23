PS Macarie a hirotonit un diacon norvegian pentru comunitatea ortodoxă din Oslo

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a hirotonit duminică un diacon pentru comunitatea ortodoxă din capitala Regatului Norvegiei.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Biserica „Învierea Domnului, Cinstirea Icoanelor Maicii Domnului Grabnic Ascultătoarea și Alăptătoarea de la Țibleș și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul”, paraclis episcopal.

În cadrul slujbei a avut loc hirotonia întru diacon a tânărului norvegian Nicholas Rasmus Vikholt. Preasfințitul Părinte Macarie și-a exprimat bucuria de a vedea cum Biserica Ortodoxă Română devine un cămin spiritual pentru cei din ținuturile nordice.

„În Biserică, suntem cu toții împreună o familie iubitoare și jertfelnică și totdeauna cei care se convertesc la dreapta credință îmi mulțumesc și se bucură că Biserica Ortodoxă Română îi primește”.

Convertit la Ortodoxie și format în sânul parohiei românești din Oslo, noul diacon a mulțumit Episcopului Europei de Nord pentru această binecuvântare.

„Mulțumesc Atotmilostivului Dumnezeu și tuturor celor care mi-au fost alături astăzi, în acest moment deosebit pentru mine și pentru soția mea, Oana-Larisa. Hirotonia săvârșită de Preasfințitul nostru Părinte Episcop Macarie a fost o experiență unică și înălțătoare”.

Sărbătoarea s-a încheiat cu un concert de colinde susținut de copiii și tinerii parohiei. În semn de prețuire, Preasfinția Sa a oferit daruri colindătorilor.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord