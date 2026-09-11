Cum rămânem împreună cu Hristos: Episcopia Europei de Nord invită tinerele familii din eparhie la Copenhaga

Episcopia Europei de Nord invită tinerele familii din eparhie să participe la o întâlnire pe tema „Familia ortodoxă în diaspora: cum rămânem împreună în Hristos?”, desfășurată în 16 și 17 octombrie la Copenhaga.

Manifestarea, devenită tradiție pentru eparhie, va avea loc la Biserica Paraclis Episcopal din Capitala Danemarcei.

„Aflată în centrul preocupărilor pastorale ale Bisericii, familia este chemată astăzi să rămână un loc al iubirii jertfelnice, al rugăciunii și al creșterii copiilor în credință, într-o lume în care ritmul vieții, migrația, presiunile profesionale, tehnologia și numeroasele provocări ale societății contemporane pot slăbi comuniunea dintre soți și soții, dintre părinți și copii și dintre familie și Biserică”, transmite Episcopia Europei de Nord.

Întâlnirea Tinerelor Familii din Episcopia Europei de Nord face parte din activitățile desfășurate în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine.

Programul întâlnirii

Evenimentul va debuta vineri, 16 octombrie, la ora 17:30, cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu. După slujbă va avea loc o conferință susținută de pr. prof. Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu, tată a 13 copii și bunic al unei familii numeroase.

Părintele va împărtăși participnaților atât experiența sa teologică și pastorală, cât și experiența concretă a vieții de familie.

Sâmbătă, 17 octombrie 2026, începând cu ora 08:00, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va săvârși Sfânta Liturghie, după care va urma un dialog cu participanții.